Sheinbaum promete mantener la gasolina en 24 pesos pese al conflicto en el estrecho de Ormuz

Sheinbaum aseguró que México mantendrá la gasolina en 24 pesos y el diésel en 27 pesos.

El Gobierno de México continuará aplicando medidas para evitar incrementos en el precio de la gasolina y el diésel, pese al alza internacional del petróleo provocada por el conflicto en el estrecho de Ormuz, en Medio Oriente, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria explicó que su administración cuenta con mecanismos de compensación para amortiguar el impacto del aumento en los precios internacionales de los energéticos y proteger a los consumidores.

Gobierno mantendrá medidas para contener el precio de la gasolina

Sheinbaum señaló que entre las acciones se encuentra la reducción del impuesto aplicado a las gasolinas cuando es necesario, con el objetivo de impedir que el incremento en el costo del petróleo se refleje en el precio final para los consumidores.

Agregó que estas medidas forman parte de la estrategia del Gobierno federal para contener los efectos inflacionarios que podrían derivarse del encarecimiento de los energéticos en los mercados internacionales.

Exportaciones de Pemex ayudan a compensar el impacto

La presidenta detalló que las exportaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) también generan ingresos adicionales que contribuyen a compensar el impacto del aumento en los precios internacionales del petróleo.

Precisó que, en un balance general, esos recursos representan alrededor de 20 mil millones de pesos, monto que ayuda a contener los efectos de la inflación y a sostener las medidas para estabilizar los precios de los combustibles.

“No podemos permitir que suba el precio de los combustibles, vamos a seguir manteniendo la gasolina en 24 pesos y el diésel en 27, a seguir presentando cuáles son las gasolineras que no cumplen y aquellas que están cometiendo alguna irregularidad”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.