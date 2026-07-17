México se reúne con Canadá para mantener cooperación económica

Reunión entre Roberto Velasco y Anita Anand

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, sostuvo una reunión de trabajo con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, en Ottawa, donde ambos funcionarios acordaron fortalecer la relación bilateral y promover nuevas oportunidades de cooperación entre ambos países.

A través de sus redes sociales, la SRE informó que el encuentro reafirmó la estrecha relación entre México y Canadá, dos países que mantienen coincidencias en diversos temas de la agenda internacional y sólidos vínculos en los ámbitos económico, cultural, turístico y social.

La dependencia federal subrayó que ambas partes coincidieron en la necesidad de construir una relación más dinámica que genere nuevas oportunidades para las empresas, fomente la innovación y fortalezca el desarrollo compartido.

Por otro lado, la ministra canadiense Anita Anand destacó que recibió a Roberto Velasco en Rideau Hall, residencia oficial donde Canadá recibe a representantes de distintos países, y aseguró que la visita se enmarca en una tradición de amistad entre ambas naciones.

Anand detalló que, junto el canciller mexicano inició la jornada con un recorrido por los jardines del recinto, durante el cual reflexionaron sobre más de 80 años de relaciones diplomáticas entre México y Canadá.

La canciller canadiense añadió que el diálogo entre ambas delegaciones estará sustentado en esa historia de cooperación, a fin de profundizar la asociación bilateral mediante una agenda ambiciosa que reforzará los lazos políticos, económicos y comerciales entre ambos países.

El encuentro se realizó en Ottawa como parte de los esfuerzos entre ambos gobiernos para ampliar la consolidación de la relación entre México y Canadá.

La Crónica de Hoy 2026