Avances históricos en Educación Básica, Media Superior y Superior durante el ciclo 2025-2026: Mario Delgado

Con el fin del ciclo escolar 2025-2026, llegan las declaraciones de cierra del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en este fin de cursos el funcionario aseguró que la dependencia se anotó resultados históricos en Educación Básica, Media Superior y Superior, ello en congruencia con los objetivos trazados en la la política educativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Hoy, la educación en México se desvela más humanista, incluyente y provista de justicia social.

En Educación Básica, Delgado Carrillo destacó el avance de la Beca Rita Cetina, que en 2026 se amplió a estudiantes de primaria y que hoy beneficia a 9.9 millones de niñas y niños de primaria, 176 mil estudiantes de preescolar y 5.3 millones de alumnas y alumnos de secundaria. Por primera vez, dijo, 10 millones de alumnas y alumnos de primaria pública en todo el país recibirán en agosto un apoyo único de 2 mil 500 pesos para uniformes y útiles escolares. Informó que, mediante el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), se destina una inversión social de 37 mil 715 millones de pesos para fortalecer la infraestructura de Educación Básica, en beneficio de más de 22 millones de alumnas y alumnos.

Este ciclo escolar, en educación preescolar se atendió a 3.8 millones de niñas y niños, alcanzando una cobertura de 61.5 por ciento de la población de entre tres y cinco años. Y respecto a la educación primaria, el titular de la SEP informó que este nivel concentró una matrícula de 12.5 millones de estudiantes, con una cobertura de 98 por ciento, lo que representa una atención prácticamente universal para las niñas y los niños de seis a once años.

Por otro lado, la educación secundaria alcanzó una matrícula de 6.3 millones de estudiantes, con una cobertura de 93.9 por ciento, consolidando una elevada participación de las y los adolescentes en este nivel educativo. Informó que cerca de un millón de maestras y maestros participaron en los Consejos Técnicos Escolares (CTE), fortaleciendo las comunidades de aprendizaje y el diálogo educativo en todo el país. Subrayó que uno de los principales logros del ciclo escolar fue la entrega de un millón 496 mil 904 ejemplares del Plan y Programas de Estudio 2022, con el propósito de consolidar su implementación y la apropiación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

El funcionario resaltó la entrega de más de seis millones de ejemplares de la Cartilla de Derechos de las Mujeres en escuelas secundarias para fortalecer una cultura de igualdad, respeto y prevención de las violencias desde las aulas.

De la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz comentó que atendió a 10.9 millones de niñas y niños de más de 83 mil escuelas primarias públicas, equivalente al 97.5 por ciento de la matrícula nacional. Gracias a esta estrategia se brindaron servicios gratuitos a ocho millones de estudiantes, incluidos 226 mil consultas optométricas y la entrega de más de 156 mil lentes.

Asimismo, se dio cuenta del Programa Nacional de Inglés, destacó que durante el ciclo escolar se benefició a 23 mil 756 escuelas y a más de 4.4 millones de estudiantes de Educación Básica.

Finalmente, en Educación Media Superior, el secretario de Educación Pública señaló que durante el ciclo escolar 2025-2026 se registró una matrícula total de 5 millones 475 mil 142 estudiantes, con avances en la universalización del bachillerato y en la construcción de un Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), que integra los distintos subsistemas federales y estatales bajo un marco común.

En materia de infraestructura, se realizan 485 acciones con una inversión de 10 mil 916.40 millones de pesos, destinadas a la construcción de 31 nuevos planteles del Bachillerato Nacional, 80 ampliaciones, cuatro reconversiones y 370 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza, ubicados principalmente en zonas urbanas con alta densidad poblacional. Adujo que estas obras permitirán crear 156 mil 240 nuevos espacios para estudiantes de bachillerato.