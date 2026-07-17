México y Canadá destacan avances en comercio, inversión y cooperación bilateral

Reunión bilateral México-Canadá

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, participó en una conferencia de prensa conjunta con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Annand, en Ottawa, donde los avances alcanzados en la relación bilateral y los resultados del Plan Acción México-Canadá 2025-2028.

A través de la plataforma X, la SRE informó que durante el encuentro el funcionario federal subrayó la cooperación entre México y Canadá se sustenta en el respeto mutuo, los intereses compartidos y una visión conjunta para fortalecer la asociación estratégica.

Velasco destacó que el Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, presentado en septiembre 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro, Mark Carney, ha permitido reafirmar la colaboración entre ambas naciones en distintos ámbitos.

Entre los resultados, el titular de la SRE reveló que el intercambio comercial y las inversiones mantienen una tendencia de crecimiento, además de que se ha afianzado la cooperación en sectores como salud, seguridad, transporte, manufacturas y protección ambiental.

El funcionario federal precisó que ambos países han estimulado iniciativas de asistencia técnica y concretado diversos acuerdos institucionales que contribuyen a ampliar la coordinación bilateral.

La SRE aseguró que estos avances reflejan el compromiso de México y Canadá por reafirmar su relación estratégica mediante mecanismos de cooperación que favorezcan el desarrollo económico y el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países.

La Crónica de Hoy 2026