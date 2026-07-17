Ronald Johnson destaca 450 detenciones por coperación entre México y EU

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó los resultados de la cooperación entablada entre la Presidenta Claudia Sheinbuam y el Presidente Donald Trump para hacer frente a los cárteles del narcotráfico con el fin de parar el tráfico de droga y armas.
El diplomatico señaló en un mensaje colgado en su cuenta de X, que desde enero de 2025, las autoridades estadounidenses han arrestado a más de 450 próofugos buscados en México.
De la misma forma, más de 300 personas vinculadas con delitos de asesinato, abuso y trata de personas, fueron devueltas al país para enfrentar sus procesos legales.
Johnson afirmó que “cuando trabajamos juntos, los criminales rinden cuentas, y demostramos que no tienen dónde esconderse”.
Cooperation between @POTUS @realDonaldTrump and President @ClaudiaShein continues to deliver results. Since January 2025, U.S. authorities have arrested more than 450 fugitives wanted in Mexico. More than 300 have already been returned to face justice for crimes including… pic.twitter.com/Gda1qsTjuv— Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 17, 2026