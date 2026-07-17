Ronald Johnson destaca 450 detenciones por coperación entre México y EU

Ronald Johnson (Camila Ayala Benabib)

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó los resultados de la cooperación entablada entre la Presidenta Claudia Sheinbuam y el Presidente Donald Trump para hacer frente a los cárteles del narcotráfico con el fin de parar el tráfico de droga y armas.

El diplomatico señaló en un mensaje colgado en su cuenta de X, que desde enero de 2025, las autoridades estadounidenses han arrestado a más de 450 próofugos buscados en México.

De la misma forma, más de 300 personas vinculadas con delitos de asesinato, abuso y trata de personas, fueron devueltas al país para enfrentar sus procesos legales.

Johnson afirmó que “cuando trabajamos juntos, los criminales rinden cuentas, y demostramos que no tienen dónde esconderse”.