Cronología del caso Dafne menor de 13 años que murió en academia militarizada en Tamaulipas (Redes Sociales)

Las autoridades del estado de Tamaulipas, en coordinación con la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres por Razones de Género (FENAMM) investigan el fallecimiento de Dafne Zapata Quintos.

Dafne Zapata, de 13 años, acudió a un campamento de verano en una academia militarizada en Ciudad Madero, Tamaulipas, y llevaba apenas unos días dentro del programa cuando su madre recibió una llamada para que fuera a recogerla por cuestiones médicas.

¿Cómo sucedieron los hechos en el caso de Dafne Zapata?

Un par de días después del ingreso, Alejandra Quintos, su madre, había recibido un video por parte de una de las encargadas del área femenil del campamento donde la menor aparecía con un moretón en el rostro; asimismo, le comentaron que Dafne se había desmayado durante las actividades del día.

Durante el transcurso del día 16 de julio de 2026, Alejandra recibió una llamada por parte de personal de la escuela para anunciarle que su hija había sufrido una baja de presión y que había sido valorada por un médico.

También le explicaron que, debido a su condición, Dafne no participaría en las actividades físicas del día siguiente.

Por la noche, Alejandra Quintos recibió una nueva llamada, en donde le avisaron que su hija tenía tos y una hora más tarde le informaron que la menor se había desvanecido cuando se encontraba duchándose y, al momento de auxiliarla, pudieron corroborar que esta no contaba con signos vitales.

Alejandra Quintos arribó a la escuela en el momento en que el SEMEFO sacaba el cuerpo de su hija

La madre de Dafne acudió de inmediato a las instalaciones escolares para conocer más de la situación y ser testigo del momento en que su hija era trasladada por el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la localidad.

Tras la realización de los estudios forenses, Alejandra supo que su hija falleció por asfixia y se localizó agua en sus pulmones.

DIF del estado apoya a la familia para esclarecer los hechos

Por su parte, las autoridades del DIF estatal lamentaron el fallecimiento de Dafne Zapata Quintos Martínez y anunciaron que acompañarán de manera legal y jurídica a la familia para esclarecer qué fue lo que le sucedió y dar con los culpables.