Gobierno federal anuncia plan de 10 acciones para fortalecer el turismo en Tulum

Zona arqueológica de Tulum Cuartoscuro (Elizabeth Ruiz)

El gobierno federal presentó un plan estratégico de 190 acciones para fortalecer la actividad turística en Tulum, Quintana Roo, el cual incluye el acceso gratuito al Parque Jaguar para visitantes nacionales, una reducción histórica en las tarifas de ingreso a la zona arqueológica y mejoras en la movilidad, infraestructura y servicios turísticos del destino.

Durante la conferencia de prensa matutina, la secretaria de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, informó que las medidas forman parte de los acuerdos alcanzados por las autoridades federales, estatales y representantes del sector turístico, con el objetivo de consolidar a Tulum como uno de los principales destinos del país.

Rodríguez Zamora destacó que, como parte de las acciones emprendidas desde el año pasado, se habilitaron 10 accesos públicos a las playas de Tulum, lo que permite el ingreso gratuito tanto a habitantes como a turistas nacionales y extranjeros.

La titular de la Sectur mencionó que implementaron un monitoreo permanente de precios mediante el programa “¿Quién es Quién en los precios?“, además de trabajos para regular a los prestadores de servicios turísticos, actualización de los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico, elaboración del plan de manejo del área natural protegida y reforzamiento de labores de retiro de sargazo.

Asimismo, Rodríguez Zamora detalló que impulsan programas de capacitación y certificación para prestadores de servicios públicos, campañas permanentes de promoción nacional e internacional y una cartelera de actividades deportivas, culturales y gastronómicas para diversificar la oferta turística del destino.

Entre los anuncios más relevantes se encuentra que la entrada al Parque Jaguar será gratuita para todos los visitantes nacionales. Además, se reducirá el costo de acceso a la zona arqueológica administrada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con una tarifa de 80 pesos para mexicanos y de 265 pesos para visitantes extranjeros, mientras que los domingos continuará siendo gratuita para nacionales.

La Sectur afirmó que el plan también contempla la incorporación de transporte eléctrico dentro del Parque Jaguar para facilitar los traslados, la implementación de un modelo de atención al turista en coordinación con la Guardia Nacional y un programa de profesionalización para elevar la calidad de los servicios turísticos.

A estas acciones se suman la construcción de un estacionamiento en el acceso sur del parque, un programa de mejoramiento de los servicios públicos en el municipio, un nuevo sistema del transporte público en Tulum, campañas permanentes de promoción turística y una estrategia para atraer nuevas rutas aéreas y mejorar la conectividad entre el aeropuerto internacional y el centro de la ciudad.

La secretaria de Turismo adelantó que en noviembre será inaugurada una experiencia de iluminación nocturna en la zona arqueológica, proyecto que busca generar un corredor artesanal y cultural que amplíe la oferta turística del destino.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que Quintana Roo es una de las entidades que ha registrado la mayor reducción en homicidios dolosos y delitos de alto impacto, la cual considerado como resultado del trabajo coordinado entre el gobierno estatal y el gabinete de Seguridad Federal.

“Lo que decidimos fue garantizar que el acceso al parque sea totalmente gratuito”, indicó Sheinbaum, al señalar que la medida tiene el objetivo de facilitar el ingreso al área natural protegida y mejorar la experiencia de quienes visitan uno de los destinos turísticos más importantes de Quintana Roo.

La Crónica de Hoy 2026