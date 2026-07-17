Sheinbaum rechaza que haya “justicia selectiva” en la deteción de Ruffo Appel

Claudia Sheinbaum

Derivado de las acusaciones vertidas por el ex presidente Felipe Calderón, en un mensaje colgado en su cuenta de X, donde acusa que el caso de Ernesto Ruffo Appel “demuestra una justicia discriminatoria”, la Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó dichas afirmaciones y recordó que la detención del ex gobernador de Baja California se realizó como resultados de un año de investigaciones por parte de la FGR.

La mandataria recordó que Ruffo Appel es acusado por formar parte de una red de contrabando de combustible al figurar como uno de los socios principales de la empresa encargada de realizar el transporte de combustible mediante varios carros tanque de ferrocarril, a través un esquema que busca evadir el pago de impuestos por hidrocarburos.

Sheinbaum afirmó que es falso que haya un asunto político alrededor del caso, tal como lo afirmó el ex presidente panista:

“Tienen enfrente una lista de funcionarios de MORENA acusados de narcotráfico y alianzas criminales con sicarios y asesinos, que además usaron para robarse su elección. Y no los tocan, los protegen.”

Al respecto la Presidenta apuntó que si el acusado tiene pruebas que prueben su inocencia, mientras estén bajo el marco de la ley, el sistema de justicia será el encargado de actuar.

Precisó que durante su administración ninguna visión de no investigar a quienes provienen de un partido o de otro, poniendo de ejemplo los 25 casos de presidentes municipales que están siendo investigados por tener vínculos a redes delictivas o casos de corrupción, incluyendo a personas militantes de Morena.