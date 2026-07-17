Activan alerta de tsunami por Sismo de 7.4 en Chiapas; descartan lesionados y daños estructurales

Riesgo de tsunami por sismo en Chiapas A pesar de que se descartaron daños significativos, existe alerta de tsunami para el estado y países vecinos.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 08:48 horas de este viernes 17 de julio; a pesar de que el primer reporte indicó que la intensidad habría sido 6.8 grados, la institución rectificó minutos más tarde que el movimiento telúrico alcanzó los 7.4 grados de magnitud.

De acuerdo con el SSN, una réplica fue registrada a las 09:14 horas, también con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas, sin embargo, su magnitud fue de 5.8; la situación actual marca la posibilidad de Tsunami en el estado, así como para países de Centroamérica.

¿En qué lugares de México se sintió el sismo de Chiapas hoy viernes 17 de julio?

Según reportes oficiales y testimonios en redes sociales, el sismo con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas, de este viernes, fue percibido principalmente en los estados Oaxaca y Tabasco, sin embargo, las declaraciones en internet también señalaron que el movimiento se sintió en algunos puntos de la Ciudad de México e incluso países centroamericanos como Guatemala y El Salvador.

SISMO Magnitud 7.4 Loc. 135 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/07/26 08:48:38 Lat 14.162 Lon -93.287 Pf 10.0 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 17, 2026

Según señaló la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México, la región donde el movimiento se percibió “de manera fuerte” fue la frontera Hidalgo, Chiapas, donde se realizaron evacuaciones preventivas.

Tras activar el protocolo de monitoreo y recorridos efectuados por unidades de Protección Civil, se descartaron afectaciones materiales mayores en un primer reporte.

No obstante, la CNPC recomendó a la población afectada por el movimiento telúrico mantenerse al tanto de actualizaciones únicamente mediante cuentas oficiales debido a la posibilidad de más réplicas que puedan ocasionar daños estructurales.

Alerta de Tsunami por sismo de 7.4 en Chiapas este 17 de julio

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Almirante Raymundo Pedro Morales —titular de la Secretaría de Marina— descartó afectaciones significativas tras el sismo de 7.4 grados en Chiapas, sin embargo, advirtió a la población mantenerse alejada de las playas por posible “efecto tsunami” debido al incremento en el nivel del agua; el funcionario indicó que dicho aumento podría ser de medio metro.

Luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes.



La Secretaría de Marina recomienda no… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 17, 2026

“La Secretaría de Marina recomienda no acercarse a esas playas en las próximas seis horas por riesgo de tsunami”, declaró la mandataria del país a través de su cuenta oficial en redes sociales.

Por otra parte, Arturo Barrientos, director de Reducción de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil de Chiapas, declaró a N+ que se activó “un sistema de monitoreo en las 15 regiones que integran la geografía chiapaneca” y se llevaron a cabo evacuaciones preventivas.

El funcionario aclaró que los recorridos de Protección Civil se mantienen para asegurar el descarte de afectaciones mayores y aseguró que no existen personas heridas ni pérdidas humanas.