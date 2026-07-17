Somos México exige la liberación de Ernesto Ruffo Appel

Ernesto Ruffo Appel

El partido político Somos México la liberación inmediata del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, al considerar que su detención por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) constituye un acto “arbitrario e ilegal” y un atentado contra un integrante de su Consejo Consultivo.

En un comunicado difundido, el partido puntualizó que la captura de Ruffo Appel representa un “atropello inaudito” contra un exmandatario estatal, empresario y ciudadano, en donde aseguró que las acusaciones en su contra carecen de sustento.

Somos MX afirmó que el exgobernador ha explicado previamente que su empresa está avalada por aduana, el SAT y la Secretaría de Energía. Además, mencionaron la empresa tiene como actividad principal los trámites y gestiones aduanales.

De acuerdo con la organización, Ruffo Appel ha declarado públicamente que la Agencia Nacional de Aduanas de México ANAM es la instancia responsable de impedir o permitir el ingreso de combustible de procedencia ilegal al país.

Somos MX sostuvo que la decisión de la FGR de detener al exgobernador por presunto huachicol fiscal no puede entenderse de manera aislada y acusó que busca desviar la atención pública de otros casos relacionados con presuntos vínculos entre funcionarios y el crimen organizado.

La organización también cuestionó que las investigaciones se concentren en Ruffo Appel, mientras que, indicó, continúan sin ser sancionados los responsables del presunto desfalco por más de 600 mil millones de pesos derivado del tráfico ilegal de combustibles.

Sumado a esto, apuntó que los “huachicoleros fiscales” no pertenecen a la sociedad civil, al sector empresarial ni a la oposición, sino que, afirmó, operan desde estructuras de poder y permanecen protegidos por autoridades.

Finalmente, Somos MX reiteró su exigencia para que Ernesto Ruppel Appel sea liberado de manera inmediata e incondicional, al considerar que el proceso en su contra vulnera el Estado de derecho y muestra un precedente preocupante para la vida pública del país.

La Crónica de Hoy 2026