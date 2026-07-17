INE propone multa de 113 mil pesos a organización México Tiene Vida por participación de ministros de culto

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un proyecto para imponer una multa de 113 mil 140 pesos a la organización México Tiene Vida (MTV), al considerar acreditada la participación de 98 ministros de culto en actividades relacionadas con su proceso para obtener el registro como partido político nacional.

El proyecto fue aprobado por mayoría de dos votos a favor y uno en contra. Las consejeras Rita Bell López y Frida Gómez Puga respaldaron la propuesta, mientras que el consejero Arturo Castillo, presidente de la comisión, votó en contra.

Además de la sanción económica, el proyecto contempla dar vista a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que determine lo procedente en el ámbito de sus atribuciones.

Según la investigación realizada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, se acreditó que 98 personas registradas como ministros de culto participaron en asambleas distritales y actividades de afiliación organizadas por México Tiene Vida durante su proceso de constitución como partido político nacional.

El expediente señala que estas personas fueron identificadas mediante su nombre completo y su número de registro ante la Secretaría de Gobernación.

Además, la investigación documentó que ocho ministros de culto colaboraron directamente en la recolección de afiliaciones, mientras que dos fueron electos como integrantes de la Asamblea Nacional Constitutiva de la organización.

Según el proyecto aprobado por la comisión, estas conductas contravienen el principio constitucional de laicidad, ya que la Constitución establece que los ministros de culto no pueden asociarse con fines políticos ni intervenir en actividades partidistas. En consecuencia, el documento concluye que la participación acreditada constituye una infracción a la normativa electoral.

Durante la discusión, el consejero Arturo Castillo expresó su desacuerdo con la propuesta de sanción. Señaló que, desde su perspectiva, no existían elementos suficientes para acreditar una participación gremial organizada de los ministros de culto que hubiera tenido un impacto determinante en la validez de las asambleas celebradas por México Tiene Vida.

No obstante, la mayoría de los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias consideró que las pruebas recabadas por la autoridad electoral eran suficientes para acreditar la infracción y respaldar la imposición de la multa, así como la notificación a la Secretaría de Gobernación para los efectos legales correspondientes.