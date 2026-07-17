Unidad debe prevalecer en designación de aspirantes a candidaturas de la 4T: Monreal

MORENA NO DEBE PERMITIR DIVISIÓN El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, asegura que el movimiento tiene que trabajar en su unidad.

Con miras a las elecciones del 2027, el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que la madurez y la unidad deben prevalecer por encima del interés personal en el proceso interno de Morena para designar a los aspirantes de la 4T.

Monreal reconoció que será un proceso complejo, lleno de dificultades, pero se dijo confiado en la habilidad, la experiencia y la inteligencia de quienes estarán a cargo del proceso.

“Ariadna Montiel, nuestra presidenta, y Citlalli Hernández, que está al frente de los procesos internos en la comisión respectiva”.

Hizo un llamado a las más de 250 personas que participan en este proceso: “no podemos permitir que la guerra sucia se imponga o que la descalificación entre nosotros pueda ser un factor de éxito para la oposición”.

E insistió en cuidar la unidad del movimiento, porque de esa manera respaldan las acciones de la presidenta de México Claudia Sheinbaum.

“La presidenta es nuestro principal referente, y está haciendo un trabajo estupendo, ejemplar, digno del país, dentro de nuestra nación y también frente a las naciones extranjeras.

“Por eso, tenemos que ser muy cuidadosos en cada estado del país y tenemos que permitir que los mecanismos que la convocatoria señala sean los únicos que decidan quiénes serán nuestros representantes”.

El diputado reiteró que se trata de momentos complejos, pero la madurez del movimiento tiene que imponerse.

“La unidad del movimiento va a prevalecer y será el principal garante para el triunfo en su momento”.

Para finalizar, insistió en actuar con responsabilidad, porque los mexicanos y las mexicanas, la mayoría que pertenece al movimiento de la Cuarta Transformación, confía en que actuarán a la altura de las circunstancias que vive el país.