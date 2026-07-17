Presentarán Programa Integral contra el sargazo (Presidencia)

Como parte de su gira de trabajo en Tulum, Quintana Roo, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que la tarde de este viernes sostendrá una reunión con empresarios hoteleros con el fin de verificar las acciones que se están realizando en torno a la contención del sargazo, una problemática que durante este mes cobra más fuerza por la cantidad de materia que llega a las playas.

La mandataria destacó que en la reunión también participarán autoridades estatales, así como los titulares de la Semarnat y la Secretaría de Marina, que son las dependencias que se han encargado de realizar trabajos para evitar la masiva acumulación de sargazo en las playas del Caribe mexicano, con el fin de presentar un Programa Integral contra el sargazo.

Como resultado de este encuentro, se adelantó que se espera contar con la adquisición de nuevos botes sargaceros para capturar el alga en el mar, un trabajo realizado por elementos de la Marina, para que luego sea transportado a un centro de procesamiento donde se puede convertir en un producto activo que funcione como combustible, o materia prima para fabricar objetos.

Sheinbaum destacó que es muy difícil prevenir o atender la causa fundamental que ocasiona el sargazo, ya que además sería un asunto internacional pues afecta a todos los países que tienen playas en el Caribe, por lo que los esfuerzos de su administración se colocan en prevenir su llegada a las playas.

Como parte de las soluciones mayores en atención al problema, se contempla también la instalación de más barreras en el mar; la Presidenta destacó que se pretende dar una atención al problema con más recursos para que no se convierta en un problema que afecte al turismo del estado.