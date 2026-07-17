Secretaría Anticorrupción inhabilita a la empresa Comercializadora Hermanos Del Valle, S.A. de C.V.

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura, impuso a la empresa Comercializadora Hermanos del Valle, S.A. de C.V., una multa de 171 mil 972 pesos e inhabilitación por 3 meses para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

De acuerdo con lo anterior, la dependencia federal explicó que la empresa actuó bajo el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica de Carácter Nacional número IA-48-410-048410002-N-12-2025, para la contratación de los “Servicios Integrales para los Programas Expositivo, Editorial y de Acervos 2025 del Centro de la Imagen”, toda vez que presentó bajo protesta de decir verdad, una manifestación de estratificación de empresa, a nombre de otro licitante que participaba en el mismo procedimiento de contratación.

La notificación de la sanción se realizó el 2 de julio de 2026 y su publicación aparece hoy en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, la empresa Comercializadora Hermanos Del Valle, ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el gobierno federal.

Las autoridades federales precisaron que las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. Además, señalaron que la persona moral tiene derecho a impugnar la resolución, y en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá con firmeza la sanción, por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público.

La Crónica de Hoy 2026