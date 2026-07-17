Sheinbaum verá el España vs Argentina en el estadio; Trump la invitó a ver la final del Mundial La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que asistirá a la final de España vs. Argentina en Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que asistirá a la final del Mundial 2026, en donde se enfrentarán España vs. Argentina en Estados Unidos, tras recibir una invitación por parte del presidente Donald Trump.

Tras finalizar un acto en Playa del Carmen, Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el presidente de Estados Unidos la invitó a la final de la Copa del Mundo 2026, en donde también asistirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

De acuerdo con lo indicado por la mandataria, Sheinbaum aceptó asistir al enfrentamiento de España vs. Argentina tras recibir la invitación directa de Donald Trump. Del mismo modo, dio a conocer que el día de mañana, sábado 18 de julio, grabaría un video compartiendo más detalles sobre su viaje.

“Recibí una invitación del presidente Trump para ir el domingo a la final del Mundial y tomé la decisión de asistir, porque es una invitación directa del presidente de los Estados Unidos; va a estar también el primer ministro Carney y mañana voy a grabar un mensaje con más detalles”, compartió con periodistas la mandataria durante la tarde de este viernes.

Asimismo, señaló que viajaría a Estados Unidos durante la tarde del sábado 18 de julio y regresaría al país hasta la mañana del lunes 19.

España vs. Argentina: Horario, sede y detalles de la final del Mundial 2026 a la que asistirá la mandataria

La final del Mundial 2026 se llevará a cabo en el Estadio de Nueva York, Nueva Jersey, el próximo domingo 19 de julio, en donde España y Argentina se disputarán la Copa del Mundo, tras vencer a Francia e Inglaterra, respectivamente.

El enfrentamiento dará inicio a las 13:00 horas, tiempo del Centro de México, y esta final tendrá la particularidad de que por primera vez en todas sus ediciones habrá un show de medio tiempo en donde se presentarán artistas internacionales como Madonna, Shakira y BTS.