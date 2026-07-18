Cae dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata”

Detenido Jesús "N". (SSPC)

Fue detenido Jesús “N”, dirigente del Con sejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata” (CIPOG-EZ) y consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias - Policía Comunitaria - Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF)

Este sujeto es señalado por el delito de homicidio calificado, en contra de José Pablo Xanteco Bartolo, miembro de una comunidad indígena nahua, el pasado 30 de octubre de 2021.

La detención se llevó a cabo en el tramo carretero San Marcos – Acapulco.

Además, se le vincula con el grupo delictivo “Los Rojos” y el “Cártel de la Sierra” y/o “ Los Tlacos ” y con los hechos de violencia registrados en el corredor Chilapa–José Joaquín de Herrera , del estado de Guerrero.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional que lo requiere en el estado de Guerrero, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.