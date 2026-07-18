Canal Once alerta por riesgo a su acervo histórico tras dos meses de ocupación de sus instalaciones

Acervo audiovisual de Canal Once

La ocupación de las instalaciones de Canal Once ya no solo afecta la operación diaria de la televisora, sino que ahora representa un riesgo para uno de los acervos audiovisuales más importantes del país. A dos meses de permanecer tomadas, la emisora advirtió que cada día sin acceso pleno incrementa la posibilidad de daños a su infraestructura y a una videoteca que resguarda casi 70 años de memoria audiovisual de México.

A través de un comunicado, la televisora hizo un llamado respetuoso, pero urgente, a quienes mantienen la ocupación para que devuelvan las instalaciones de forma pacífica y ordenada, con el fin de restablecer completamente sus funciones, cumplir con sus obligaciones legales y proteger tanto sus equipos como su patrimonio histórico.

Canal Once explicó que, durante la mesa de trabajo realizada el viernes 17 de julio, las personas que mantienen la toma informaron que la recuperación de la infraestructura de telecomunicaciones quedará pospuesta hasta que concluyan las mesas de diálogo acordadas entre las partes.

La emisora consideró preocupante esta decisión, ya que prolongar la falta de acceso aumenta el riesgo de afectaciones a los sistemas eléctricos, informáticos y de telecomunicaciones, además de poner en peligro la Videoteca de Canal Once, un acervo histórico de 67 años que calificó como la colección audiovisual pública más importante de la nación.

El medio recordó que la preservación de este material representa una responsabilidad con la memoria histórica, cultural y audiovisual del país, por lo que aseguró haber mantenido disposición permanente al diálogo para recuperar sus capacidades operativas sin afectar el derecho a la manifestación.

Desde que inició la ocupación de sus instalaciones, hace dos meses, Canal Once ha buscado mantener al aire su programación informativa, educativa y cultural gracias al trabajo de su personal y al respaldo brindado por medios públicos federales, estatales y otras instituciones.

No obstante, reconoció que las condiciones extraordinarias bajo las que opera han provocado interrupciones en las transmisiones y han impedido recuperar al cien por ciento la programación y la capacidad operativa con la que contaba antes de la toma.

La televisora reiteró que las demandas de las y los paristas de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) corresponden a ámbitos que no forman parte de sus atribuciones legales. Aun así, aseguró haber mostrado disposición para atender sus planteamientos y facilitar espacios para que difundieran sus demandas.

Como ejemplo, recordó que el 16 de abril y el 22 de mayo transmitió íntegramente, a nivel nacional, los comunicados emitidos por las y los estudiantes paristas, permitiéndoles expresar directamente sus posicionamientos como un ejercicio excepcional de respeto a la libertad de expresión y al derecho de manifestación.

Sin embargo, Canal Once sostuvo que estos derechos también deben convivir con el derecho de las audiencias a recibir información y con la responsabilidad que tiene como medio público del Estado mexicano. Por ello, señaló que no ha suscrito acuerdos relacionados con las mesas de trabajo que comprometan su obligación legal de proteger los bienes materiales e inmateriales que forman parte de su patrimonio.

Finalmente, indicó que serán las autoridades competentes quienes determinen, en su caso, las responsabilidades legales correspondientes y reiteró que continúa reconociéndose como parte de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional, con el que comparte su vocación educativa, científica, cultural y humanista.