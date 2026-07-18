Torres Piña afirma que la 4T debe continuar para evitar el regreso de gobiernos corruptos en Michoacán

Carlos Torres Piña aseguró que su decisión de participar en el proceso interno de Morena responde al compromiso de dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación en Michoacán y evitar, dijo, el regreso de gobiernos corruptos a la entidad.

Durante una conferencia de prensa realizada en el municipio de Huetamo, el morenista explicó que busca contribuir a fortalecer la transformación del estado mediante un gobierno cercano a la población, con conocimiento de las necesidades de cada región y capacidad para atender los principales problemas de la entidad.

Torres Piña señaló que esa convicción lo ha llevado a recorrer nuevamente los municipios michoacanos, tal como lo ha hecho durante sus 26 años de trayectoria política, con el propósito de escuchar directamente a la ciudadanía y conocer las inquietudes de los diferentes sectores sociales.

El aspirante indicó que el contacto permanente con la población le permite identificar las principales demandas de cada comunidad y construir propuestas acordes con la realidad que enfrentan las familias michoacanas.

Asimismo, destacó que su experiencia al frente de la Secretaría de Gobierno y posteriormente en la Fiscalía General del Estado le permitió ampliar su conocimiento sobre dos de los temas más importantes para Michoacán: la gobernabilidad y la seguridad.

Explicó que la gobernabilidad implica mantener el diálogo, alcanzar acuerdos y atender los conflictos sociales, mientras que la seguridad requiere fortalecer la justicia, prevenir los delitos y combatir la impunidad.

“Sin esos dos elementos, Michoacán no puede salir adelante”, expresó Torres Piña al referirse a los retos que enfrenta la entidad.

El político señaló que la experiencia adquirida en el servicio público se complementa con el trabajo realizado en territorio y el contacto permanente con productores, ganaderos, jóvenes, mujeres y representantes de diversos sectores de la sociedad.

Añadió que continuará recorriendo el estado para escuchar las propuestas y preocupaciones de la población, con el objetivo de construir, junto con la ciudadanía, una nueva etapa para la Cuarta Transformación en Michoacán.

Torres Piña afirmó que la cercanía con la gente ha sido una constante a lo largo de su trayectoria política y consideró que conocer directamente las necesidades de cada región es indispensable para impulsar soluciones eficaces.

También reiteró que la continuidad del proyecto de Morena debe estar sustentada en la participación ciudadana y en el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas al bienestar de la población.

El aspirante sostuvo que los desafíos del estado requieren un trabajo coordinado entre autoridades y sociedad, especialmente en temas relacionados con la seguridad, el desarrollo económico y la atención de las comunidades.

Carlos Torres Piña reiteró que seguirá visitando los municipios de Michoacán para mantener el diálogo con la población y fortalecer su proyecto político rumbo al proceso interno de Morena, al considerar que la participación de la ciudadanía será fundamental para definir el futuro del estado.