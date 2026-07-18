México y Canadá amplían cooperación; inteligencia artificial se perfila como eje de colaboración

México-Canadá

Los gobiernos de México y Canadá acordaron fortalecer su relación bilateral mediante una agenda que incorpora a la inteligencia artificial como uno de los sectores con mayor potencial para impulsar la innovación, la competitividad y el crecimiento económico de ambos países.

Durante una visita de trabajo a Ottawa, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, estuvo presente en reuniones con funcionarios del gobierno canadiense para revisar los avances del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, mecanismo que tiene el propósito de ampliar la cooperación en áreas estratégicas.

En los encuentros, ambas delegaciones evaluaron el desarrollo de proyectos en materia de comercio, inversión, seguridad, transporte, salud, manufactura y protección ambiental, además de manifestar su interés por abrir nuevas líneas de colaboración en sectores tecnológicos, entre ellos la inteligencia artificial.

Uno de los diálogos se llevó a cabo con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, con quien se analizaron los resultados alcanzados por la agenda bilateral y las oportunidades para fortalecer la prosperidad y el desarrollo económico compartido.

Más tarde, Velasco se reunió con Marc-André Blanchard, jefe de gabinete del primer ministro Mark Carney, para revisar el estado de la relación entre ambos países. Durante la conversación, los funcionarios coincidieron en que las tecnologías emergentes, especialmente la inteligencia artificial, representan una oportunidad para ampliar la cooperación en los próximos años.

La visita ocurrió en medio del proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego de que el gobierno estadounidense impulsara un esquema de evaluaciones anuales del acuerdo. Por lo tanto, representantes mexicanos y canadienses intercambiaron opiniones sobre los desafíos y perspectivas de la relación económica regional.

El canciller mexicano participó en un almuerzo de trabajo con la ministra Anita Anand; el ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangaree; el ministro de Transporte, Steven MacKinnon, y la jefa negociadora canadiense del T-MEC, Janice Charette, con quienes abordó temas de interés común para la agenda bilateral.

Roberto Velasco estuvo acompañado por la subsecretaria para América del Norte, Cristina Planter Riebeling; el embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González; el director general de Comunicación Social, Omar Wong Camarillo, y la jefa adjunta de Misión de la Embajada de México en Canadá, Cristina Oropeza.

La Crónica de Hoy 2026