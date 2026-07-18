Sheinbaum supervisa llegada de las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga

Sheinbaum anuncia llegada de las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la llegada de las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga, un proyecto estratégico que permitirá fortalecer el transporte de mercancías en el sureste del país y cuya inauguración está prevista para enero de 2027.

Durante una gira de trabajo por Quintana Roo, la mandataria realizó un recorrido de supervisión en la estación Puerto Morelos, donde destacó el avance que registra la construcción del sistema ferroviario de carga y aseguró que las nuevas locomotoras ya comenzaron a utilizarse para transportar materiales destinados a la propia obra.

“Les tenemos una gran noticia: ya llegaron las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga”, expresó Sheinbaum en un mensaje difundido a través de sus redes sociales, donde señaló que el proyecto registra un avance importante y continúa conforme al calendario previsto.

La presidenta informó que el Tren Maya de carga iniciará operaciones en enero de 2027, lo que permitirá complementar el servicio de pasajeros que actualmente funciona en la región y ampliar las capacidades logísticas para el transporte de mercancías.

Sheinbaum destacó que esta obra representa una oportunidad para fortalecer el desarrollo económico del sureste mexicano, al facilitar el traslado de productos, reducir costos logísticos y mejorar la conectividad entre los estados de la región.

Durante el recorrido estuvo acompañada por el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez; el director general del Tren Maya, general Manuel Jaime Ramírez Camacho, y el titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza.

También participaron las gobernadoras Mara Lezama Espinosa, de Quintana Roo, y Layda Sansores San Román, de Campeche, así como los gobernadores Joaquín Díaz Mena, de Yucatán; Javier May Rodríguez, de Tabasco, y Eduardo Ramírez Aguilar, de Chiapas, quienes respaldaron el avance del proyecto ferroviario.

La presidenta señaló que las nuevas locomotoras ya se utilizan para trasladar materiales necesarios para continuar la construcción de la infraestructura ferroviaria, lo que permitirá acelerar los trabajos rumbo a la entrada en operación del servicio de carga.

El Tren Maya de carga forma parte de la estrategia del Gobierno de México para impulsar el desarrollo industrial, comercial y logístico del sureste, al conectar puertos, centros de distribución y zonas productivas mediante un sistema ferroviario moderno.

Además del transporte de mercancías, el proyecto busca fortalecer la competitividad de la región, generar empleos e incentivar nuevas inversiones en los estados por donde cruza la ruta ferroviaria.

Sheinbaum aseguró que el avance de las obras demuestra el compromiso de su administración con el fortalecimiento de la infraestructura nacional y reiteró que el Tren Maya continuará siendo un proyecto prioritario para el desarrollo del país.

Destacó que la llegada de las primeras locomotoras representa un paso importante hacia la consolidación del sistema ferroviario de carga, el cual complementará las operaciones del Tren Maya de pasajeros y contribuirá al crecimiento económico del sureste de México.