Durante el Mundial, más de 8 mil 500 visitantes recibieron guía turística en los Quioscos México ContiGO

Guia Turística

El Mundial de 2026 no solo llenó de aficionados los estadios mexicanos, también abrió la puerta para que miles de personas conocieran más allá de las ciudades sede. Con ese objetivo, los Quioscos México ContiGO atendieron a 8 mil 515 visitantes nacionales e internacionales, ofreciendo orientación turística e información sobre los principales atractivos del país.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que estos espacios operaron durante el torneo en tres puntos estratégicos: el Parque Fundidora, en Nuevo León; la Plaza de los Dos Templos, en Jalisco, y la Glorieta de Insurgentes, en la Ciudad de México.

En cada uno de estos módulos, los visitantes recibieron recomendaciones sobre sitios históricos, culturales y recreativos, además de información sobre Pueblos Mágicos, gastronomía, servicios turísticos y eventos disponibles en las ciudades anfitrionas.

La funcionaria destacó que estos quioscos permitieron acompañar a quienes llegaron al país para disfrutar del Mundial, acercándolos a nuevas experiencias y mostrando parte de la riqueza cultural que ofrece México.

Los registros de atención reflejaron el alcance internacional del evento. Además de visitantes mexicanos, los módulos recibieron personas provenientes de Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Sudáfrica, Colombia, Uruguay, Paraguay, Alemania, Argentina, España, Puerto Rico y Corea.

Del total de personas atendidas, el 45 por ciento acudió al quiosco instalado en Nuevo León, mientras que el 32 por ciento fue recibido en la Ciudad de México y el 23 por ciento restante en Jalisco.

Rodríguez Zamora explicó que la atención personalizada permitió resolver dudas, orientar recorridos y facilitar la planeación de actividades para que los turistas aprovecharan mejor su estancia. También se promovió la aplicación México Invita, una herramienta digital creada para ofrecer información turística de forma rápida y accesible.

Además de brindar orientación, los Quioscos México ContiGO organizaron actividades recreativas para fomentar la convivencia entre visitantes y personal de atención. Entre ellas se realizaron mini torneos de futbolito, partidas de lotería mexicana, así como juegos de la oca y serpientes y escaleras.

Como parte de esta estrategia también se distribuyó material informativo elaborado por diversas instituciones, con el propósito de fortalecer la difusión de información turística, migratoria y de asistencia para viajeros internacionales.

En estas acciones participaron las secretarías de Turismo estatales, la Secretaría de las Mujeres, el Instituto Nacional de Migración (INM), IMSS Bienestar, Save the Children, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, así como la Embajada y los Consulados de Estados Unidos en México, entre otras dependencias.

Finalmente, la titular de Turismo reconoció el trabajo de las y los embajadores turísticos de México ContiGO, quienes estuvieron al frente de los quioscos durante el Mundial y fueron el primer contacto para miles de visitantes.

Afirmó que su entusiasmo, hospitalidad y disposición para orientar a los turistas contribuyeron a proyectar una imagen positiva del país y a demostrar que la principal carta de presentación de México sigue siendo la calidez de su gente.