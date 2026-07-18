Esthela Damián encabeza asamblea informativa en Chilpancingo

Esthela Damián

Esthela Damián Peralta encabezó una segunda asamblea informativa en Chilpancingo ante una concentración de alrededor de tres mil asistentes.

La capital del estado cerró filas de manera definitiva con la aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

En el clímax de la jornada la multitud, en un gesto de respaldo, levantó las manos para formar la letra “E”.

Unidad y firmeza con la presidenta de la República

Durante su mensaje, Esthela Damián agradeció la respuesta de los asistentes a la asamblea y aprovechó el escenario para enviar un mensaje de unidad nacional en conjunto con los cientos de asistentes.

“Este no es el proyecto de una sola persona, es la fuerza de miles de corazones que quieren construir el Guerrero del Futuro. Desde Chilpancingo, con este cariño que me desborda, le decimos a nuestra presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo: ¡Aquí está su ejército! Estamos listos y de pie para defender la soberanía nacional”, indicó.