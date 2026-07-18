Ganaderos del norte refuerzan medidas sanitarias por llegada del gusano barrenador a Chihuahua

Primer caso de gusano barrenador en Chihuahua

La confirmación del primer caso de gusano barrenador en Chihuahua encendió las alertas entre ganaderos y productores lecheros del estado, particularmente en Ciudad Juárez, donde el temor no solo gira en torno a la salud del ganado, sino también al impacto que podría tener sobre la producción y las exportaciones hacia Estados Unidos.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó hace unos días la presencia de la plaga en un becerro localizado en el municipio de Hidalgo del Parral, cerca de los límites con Durango. Con ello, Chihuahua dejó de formar parte del grupo de entidades donde aún no se había detectado el gusano barrenador.

Tras conocerse el caso, productores de leche de la región fronteriza comenzaron a reforzar los protocolos sanitarios dentro de sus establos para evitar que la mosca responsable de la plaga encuentre condiciones para reproducirse.

José Alfonso Prieto Rodríguez, productor lechero de Ciudad Juárez, explicó que desde hace tiempo trabajan bajo medidas preventivas para disminuir el riesgo de infestación. Entre ellas se encuentran la fumigación constante y la aplicación inmediata de productos cicatrizantes cuando detectan heridas en los animales.

Señaló que durante las actividades diarias las vacas pueden sufrir lesiones, ya sea por el manejo del ganado o por el contacto entre ellas, situaciones que facilitan que la mosca deposite sus huevos y se desarrollen las larvas.

Por ello, además de incrementar la frecuencia de fumigaciones con productos a base de cipermetrina, también reforzaron la limpieza de los establos y eliminaron zonas con humedad y acumulación de estiércol, ya que estas condiciones favorecen la proliferación de insectos.

El productor reconoció que una posible expansión de la plaga representa un riesgo importante para la actividad lechera, pues una res infectada reduce considerablemente su producción debido al estrés que le provoca la enfermedad, afectando directamente los ingresos de los productores.

De acuerdo con el reporte más reciente de Senasica, con corte al 13 de julio, en el país existen mil 951 casos activos de gusano barrenador distribuidos en 27 de las 32 entidades federativas. Los estados con mayor número de casos son Yucatán, con 173; Puebla, con 163; San Luis Potosí, con 132; Hidalgo, con 126; Oaxaca, con 122; Chiapas, con 115, y Tamaulipas, con 110.

El organismo recordó que antes del caso confirmado en Chihuahua, las únicas entidades donde no se había detectado la plaga eran Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Además del impacto sanitario, el sector agropecuario mantiene la preocupación por las pérdidas económicas que ha generado esta problemática. Jorge Esteve Recolons, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), señaló que contener la plaga desde la barrera del Darién habría representado una inversión cercana a los 100 millones de dólares, mientras que las pérdidas acumuladas actualmente superan los 2 mil millones de dólares al año.

Aunque el gusano barrenador afecta únicamente a los animales, Prieto Rodríguez aclaró que los productos derivados del ganado, como la leche, el queso y la carne, no representan ningún riesgo para la salud de los consumidores.

Sin embargo, reconoció que la difusión de los casos ha generado inquietud entre algunas personas, quienes erróneamente consideran que la enfermedad puede transmitirse a través de los alimentos.

La preocupación también alcanza a quienes trabajan diariamente en los establos. Ángeles Ortiz, empleada de una unidad de producción lechera en Ciudad Juárez, advirtió que una propagación de la plaga pondría en riesgo tanto las fuentes de empleo como la actividad económica de los productores.

Explicó que una disminución en la producción de leche afectaría la elaboración y comercialización de productos como queso, crema, requesón y suero, además de comprometer los ingresos de las familias que dependen de esta actividad.

Mientras tanto, el panorama para el sector continúa siendo complicado, ya que Estados Unidos mantiene cerrados desde noviembre de 2024 sus puertos fronterizos al ganado mexicano debido al riesgo sanitario asociado con esta plaga.