Greer sostendrá encuentro con Sheinbaum para revisión del T-MEC

Jamieson Greer

El secretario de Comercio de los Estados Unidos, Jamieson Greer, vendrá a México del 22 al 24 de julio para participar en la tercera ronda de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), proceso que incluirá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) informó que la visita forma parte de las conversaciones bilaterales sobre el acuerdo comercial y precisó que el encuentro con la mandataria mexicana se realizará una vez concluidas las mesas de trabajo entre ambos gobiernos.

Las negociaciones estarán encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y contemplan temas considerados prioritarios para la agenda bilateral, entre ellos la industria del acero y el aluminio, el sector automotriz, la seguridad económica, los asuntos laborales, la agricultura y los servicios de pago electrónico.

La USTR destacó que estas reuniones buscan dar continuidad al diálogo comercial entre ambos países, debido a que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado cambios al mecanismo de revisión del tratado.

Pese a las diferencias sobre el futuro del T-MEC, Greer reconoció la colaboración mantenida con la Secretaría de Economía durante los últimos meses para fortalecer la relación económica entre México y Estados Unidos.

Asimismo, el funcionario estadounidense expuso que las conversaciones buscan generar mayor certidumbre para fabricantes, productores agropecuarios, trabajadores, empresas proveedoras de servicios y otros sectores vinculados al comercio bilateral, además de cerrar vacíos legales que puedan ser aprovechados por países ajenos al tratado.

Como parte de la revisión, el gobierno estadounidense también reconoció avances realizados por México en diversas áreas. Entre ellos, subrayó la actualización de los controles para la exportación de bienes de doble uso, el fortalecimiento de las acciones en materia de propiedad intelectual y combate a la piratería digital, así como la modernización de la ventanilla única para agilizar operaciones aduaneras y comerciales.

Además, la autoridad estadounidense mencionó medidas ambientales implementadas por México para evitar la comercialización de aguacates provenientes de zonas deforestadas ilegalmente y acciones, a fin de reducir la contaminación por descargas industriales. También resaltó modificaciones regulatorias que facilitan la exportación de equipos de telecomunicaciones estadounidenses al mercado mexicano.

La Crónica de Hoy 2026