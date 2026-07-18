Supervisan operación de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata para agilizar localización de personas

ANBI

La secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, realizó una visita al puesto de mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), con el propósito de supervisar la operación del mecanismo que brinda atención permanente para la localización de personas desaparecidas o no localizadas.

A través de la plataforma X, Rodríguez informó que la ANBI opera de forma permanente desde la Segob, mediante un esquema de coordinación entre distintas dependencias federales.

La funcionaria federal explicó que en este esfuerzo participan la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y otras instituciones, con el objetivo de responder de manera inmediata a los reportes de búsqueda.

En el recorrido, Rodríguez conoció el funcionamiento del centro de mando y dialogó con el personal encargado de recibir, procesar y dar seguimiento a los casos, a fin de fortalecer la coordinación interinstitucional y agilizar la atención a la ciudadanía.

La titular de Gobernación enfatizó que este mecanismo busca ofrecer una respuesta rápida en la localización de personas, mediante el trabajo conjunto de las autoridades involucradas en las labores de búsqueda.

La Crónica de Hoy 2026