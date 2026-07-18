Mal clima cancela vuelo comercial de Sheinbaum a Nueva York para la final del mundial

Mandataria de México Vuelo de Claudia Sheinbaum a Nueva York fue cancelado

El vuelo comercial donde viajaría la presidenta Claudia Sheinbaum de Cancún a Nueva York para asistir a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue cancelado debido a las condiciones meteorológicas que afectan la costa este de Estados Unidos, lo que obligó a modificar sus actividades mientras se buscaban alternativas para llegar a territorio estadounidense.

La mandataria tenía previsto abordar el vuelo 2973 de Delta Air Lines, programado inicialmente para despegar a las 15:40 horas. Más tarde fue reprogramado para las 17:25 y finalmente la aerolínea confirmó su cancelación por el mal clima.

Tras la suspensión del vuelo, Sheinbaum retomó la agenda que había interrumpido para dirigirse al Aeropuerto Internacional de Cancún y encabezó el evento del Programa de Vivienda para el Bienestar en el desarrollo Arcos Paraíso.

Fuentes del Gobierno Federal señalaron que se analizaban distintas opciones para concretar el viaje, entre ellas el uso de una aeronave de las Fuerzas Armadas, aunque ninguna alternativa fue confirmada oficialmente.

La cancelación ocurrió mientras fuertes lluvias y tormentas eléctricas provocaban afectaciones en Nueva York y Nueva Jersey. Las autoridades estadounidenses emitieron alertas por inundaciones repentinas y la Administración Federal de Aviación (FAA) aplicó restricciones temporales en los aeropuertos John F. Kennedy, LaGuardia y Newark, situación que derivó en retrasos y cancelaciones de vuelos.

Les comparto el siguiente mensaje. pic.twitter.com/rMJxEGDJYL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 18, 2026

Horas después, la propia presidenta difundió un breve mensaje en sus redes sociales oficiales, en el que aseguró que sí estará presente este domingo en la final de la Copa Mundial.

“Muy buenas tardes. Les informo que el día de mañana voy a estar en la final de la Copa Mundial de FIFA”, expresó al recordar la invitación que el presidente Donal Trump le había hecho llegar para asistir

Sin embargo, pese al mensaje difundido por la mandataria, la incertidumbre continúa, ya que el Gobierno de México no ha informado cuál será el medio de transporte que utilizará para llegar a Estados Unidos ni si logró resolver las complicaciones derivadas de la cancelación del vuelo comercial.