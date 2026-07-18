Olga Sosa llama en Camargo a defender la soberanía y respaldar a Claudia Sheinbaum La senadora Olga Sosa Ruiz realizó una asamblea informativa en Camargo (Especial)

Camargo, Tamaulipas.- La senadora Olga Sosa Ruiz encabezó una asamblea informativa en Camargo, Tamaulipas, donde expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y convocó a la ciudadanía a participar en la defensa de la soberanía nacional. El encuentro reunió a más de 500 personas en la plaza pública del municipio.

La legisladora de Morena señaló que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer el movimiento de la Cuarta Transformación e invitó a los asistentes a compartir sus propuestas y mantener el diálogo con la población.

Olga Sosa pide fortalecer la defensa de la soberanía

Durante su mensaje, Sosa Ruiz destacó el significado histórico de Camargo, al recordar que fue escenario de la batalla de Santa Gertrudis, donde el Ejército juarista derrotó a las tropas del Segundo Imperio.

“Sigamos recorriendo las casas, tocando puertas, hablando con las vecinas y los vecinos, para despertar consciencias y que la gente participe en las discusiones familiares y en las redes sociales para profundizar el segundo piso de la Cuarta Transformación”, expresó ante los asistentes.

La senadora aseguró que la participación social es una herramienta para fortalecer el proyecto político que representa Morena y reiteró su llamado a mantener la organización en la región fronteriza.

Informan sobre reformas constitucionales aprobadas en el Senado

En la asamblea participaron la presidenta de Morena en Tamaulipas, Lupita Gómez; el senador José Ramón Gómez Leal; el diputado local Sergio Ojeda; la alcaldesa Ernestina Perales Ortiz, así como integrantes del comité estatal del partido y de los Comités de Organización Territorial (COTs).

Durante el encuentro, Olga Sosa informó sobre las reformas constitucionales aprobadas en el Senado de la República para respaldar la política del Gobierno de México en materia de no intervención e injerencismo extranjero.

Asimismo, afirmó que la ciudadanía se mantiene informada y participa activamente en la vida pública. “El pueblo está informado, el pueblo participa y camina orgulloso con la frente en alto, consciente de sus derechos”, señaló.

Olga Sosa destaca programas sociales y llama a respaldar al movimiento

La representante de Tamaulipas en la Cámara Alta sostuvo que, a diferencia de administraciones anteriores, los recursos públicos ahora se destinan a programas sociales, becas y obras públicas orientadas al bienestar de la población.

Al concluir su intervención, llamó a fortalecer la organización de Morena en la frontera de Tamaulipas y reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, al gobernador Américo Villarreal Anaya y al movimiento de la Cuarta Transformación.

“Quiero concluir pidiéndoles seguir tejiendo la gran red morenista de la frontera grande, que defendamos a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al gobernador Américo Villarreal Anaya y al movimiento”, expresó.