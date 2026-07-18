Transición energética puede fortalecer el crecimiento económico de México: Cepal

Energía renovable

De acuerdo con un análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la transición hacia un sistema energético con mayor participación de fuentes renovables representa una oportunidad para impulsar el crecimiento económico en el país y también fortalecer su estructura productiva.

La Cepal informó que la incorporación de tecnologías limpias en la generación de electricidad no sólo contribuye a reducir emisiones, sino que también favorece el desarrollo de cadenas productivas y aumenta el impacto económico del sector eléctrico sobre otras actividades.

El estudio explica que los efectos en la economía dependen del tipo de tecnología utilizada para producir electricidad. En ese sentido, estima que un incremento de un punto porcentual en la generación termoeléctrica podría traducirse en un crecimiento de 0.4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB). En el caso de la energía hidroeléctrica, el efecto sería de 0.2 puntos; para la nuclear, de 0.1, y para la carboeléctrica, de 0.03 puntos porcentuales.

En contraste, la investigación identifica que la generación mediante ciclo combinado, geotermia y energía eólica presenta actualmente una contribución negativa sobre la actividad económica, aunque precisa que la energía solar y la eólica mantienen un importante potencial de expansión conforme aumente su participación en el sistema eléctrico nacional.

Con base en información de la Secretaría de Energía (Sener), la Cepal prevé que, pese al crecimiento esperado de las energías renovables, alrededor de 75 por ciento de la electricidad seguirá produciéndose a partir de combustibles fósiles en los próximos años.

El documento resaltó que México cuenta con condiciones favorables para ampliar la generación de energía solar, eólica y geotérmica gracias a sus características geográficas. Sin embargo, advierte que el desarrollo de estos proyectos continúa limitado por obstáculos institucionales, tecnológicos y financieros.

Asimismo, señala que las plantas de ciclo combinado continúan siendo la principal fuente de generación eléctrica del país, al aportar entre 55 y 60 por ciento de la electricidad producida.

La Cepal considera que una mayor diversificación de la matriz energética permitiría que el sector eléctrico pase de ser un proveedor de insumos a consolidarse como un motor del desarrollo económico hacia 2038, con una mayor capacidad para impulsar otras actividades productivas.

Para alcanzar ese objetivo, el organismo subraya la necesidad de fortalecer la inversión, brindar certidumbre regulatoria y ampliar la infraestructura de transmisión, distribución y almacenamiento de energía. Estas acciones, agrega, también serían determinantes para aprovechar las oportunidades derivadas del nearshoring (estrategia empresarial para la reubicación de fábricas), cuya competitividad depende de un suministro eléctrico suficiente y confiable.

Finalmente, la Cepal sostiene que la transición energética debe formar parte de una estrategia integral de política pública que combine desarrollo productivo, incentivos económicos, financiamiento sostenible y protección ambiental, con el propósito de convertir este proceso en un factor de crecimiento económico, innovación y generación de empleos.

La Crónica de Hoy 2026