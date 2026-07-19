Ángeles Verdes brindó atención a más de 61 mil visitantes de 46 nacionalidades durante el Mundial

Ángeles Verdes

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, como resultado del Operativo Especial Mundialista implementado del 8 de junio al 10 de julio, Ángeles Verdes atendió a 61 mil 972 turistas provenientes de 46 nacionalidades.

“Las y los Ángeles Verdes demostraron, una vez más, que son grandes aliados del turismo mexicano. En cada carretera hubo un equipo listo para brindar apoyo, orientación y tranquilidad a quienes eligieron recorrer nuestro país. Su trabajo demostró que en México la hospitalidad también se encuentra en el camino”, indicó la titular de Turismo.

Asimismo, precisó que, con el objetivo de fortalecer la asistencia vial para las y los aficionados y visitantes que recorrieron el país durante el magno evento, Ángeles Verdes desplegó una cobertura especial en las sedes mundialistas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como en las principales carreteras del país.

Rodríguez Zamora destacó que, como parte de este despliegue, se brindaron 22 mil 261 servicios mediante atención en carretera, asistencia telefónica y digital, así como orientación turística en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en beneficio de turistas nacionales y de visitantes como Colombia, Estados Unidos, Argentina, España, Francia, Brasil, Japón, Canadá, Chile, Alemania, Corea, China, Holanda, Portugal, Reino Unido, entre otros.

Igualmente, agregó que, de las 61 mil 972 personas atendidas, 46 mil 937 recibieron asistencia directamente en carretera mediantes las unidades móviles; 8 mil 86 fueron atendidas a través de la Línea de Asistencia 078 y la aplicación móvil de Ángeles Verdes, operadas desde el Centro de Geointeligencia; mientras que 6 mil 949 visitantes recibieron información y orientación turística en el módulo instalado en el AIFA.

Además, explicó que los 22 mil 261 servicios otorgados se distribuyeron en 14 mil 657 atenciones en carretera; 5 mil 51 mediante la Línea de Asistencia 078 y la aplicación móvil; y 2 mil 553 servicios brindados desde el módulo de información turística del aeropuerto.

La titular de Sectur enfatizó que las unidades de Ángeles Verdes recorrieron 1 millón 316 mil 152 kilómetros en todo el territorio nacional, garantizando presencia permanente en las rutas de mayor afluencia hacia los estadios sede y los principales destinos turísticos del país.

Subrayó que el Centro de Geointeligencia de Ángeles Verdes operó de manera ininterrumpida, las 24 horas del día, los siete días de la semana, coordinando tiempos de respuesta y rutas óptimas para brindar auxilio oportuno y eficiente a las y los viajeros.

Finalmente, afirmó que este operativo especial contribuyó a que miles de visitantes nacionales e internacionales se desplazaran con mayor tranquilidad durante su estancia en México, gracias al apoyo mecánico, la orientación turística, la información sobre rutas y la asistencia en distintos idiomas que ofrecieron las y los Ángeles Verdes.

“Durante el Mundial 2026, las y los Ángeles Verdes refrendaron que son mucho más que un servicio de asistencia; fueron compañeros de camino para miles de visitantes. Cada auxilio, cada orientación y cada kilómetro recorrido reflejan el compromiso de México por recibir al mundo con calidez y hospitalidad”, finalizó.