Se disparan fraudes bancarios 17 % en México; víctimas pierden hasta 50 mil pesos: Conducef

Fraude de la transferencia retenida, unos de los delitos que han surgido Conoce el nuevo modus operandi de estafadores para conseguir tus datos bancarios. (Pexels)

El fraude tradicional, virtual y robo de identidad contra los usuarios de la banca se han disparado en lo que va de este año en México hasta en un 17% lo que ha provocado pérdidas de entre 20 mil y 50 mil pesos en promedio contra los usuarios, advierte la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)

Los fraudes bancarios cibernéticos comprenden diversas modalidades, entre las que destacan la suplantación de identidad, el malware bancario, el acceso ilícito a cuentas, el robo de identidad, la manipulación de aplicaciones móviles, las transferencias electrónicas no reconocidas o la utilización de plataformas digitales falsas para obtener información confidencial de las personas usuarias, entre otras.

El secretario técnico en la Comisión de Economía del Senado, Carlos Suárez Flores aseveró que las reclamaciones por fraude ascendieron a cinco mil 201 millones de pesos, más del 65 por ciento de lo reclamado a las instituciones financieras.

Recordó que los fraudes bancarios encabezaron las quejas de los usuarios de servicios financieros, que alcanzaron un millón 515 mil casos registrados entre enero y marzo de 2026, lo que representa un 31.5 por ciento más que lo registrado en el mismo periodo de 2025.

La Condusef reportó que de las 118,287 denuncias que han recibido entre enero y junio, al menos 43,871 de ellas, corresponden a fraudes tradicionales, virtuales y por robo de identidad.

De las 14 mil ,267 denuncias por fraude, el 32% de los casos son virtuales, y se relacionan con medios electrónicos como transferencias y consumos electrónicos.

La Condusef informa que los usuarios de servicios financieros, ascienden a un millón 515 mil casos registrados entre enero y marzo de 2026, lo que representa un 31.5 por ciento más que lo registrado en el mismo periodo de 2025.

El senador del PVEM, Suárez Flores detalló que el acelerado crecimiento de los servicios financieros digitales también ha incrementado los riesgos asociados a la comisión de delitos cibernéticos, particularmente aquellos relacionados con los fraudes bancarios mediante medios electrónicos, advirtió el senador Carlos Humberto Suárez Flores.

Por ello, el legislador presentó un punto de acuerdo para solicitar a diferentes dependencias que fortalezcan las acciones de prevención, detección, investigación y atención de los fraudes bancarios cibernéticos.

Alertó que estas conductas , representan una amenaza creciente para el patrimonio de las familias mexicanas, afectan la confianza en las instituciones financieras y generan importantes pérdidas económicas tanto para las personas usuarias como para las propias instituciones de crédito.

En este contexto, propuso exhortar al Banco de México para que, en coordinación con las instituciones participantes en el Sistema de Pagos Electrónicos lnterbancarios (SPEI), fortalezca el monitoreo, alertamiento oportuno y respuesta inmediata frente a operaciones presuntamente fraudulentas, con el propósito de reducir los riesgos asociados a transferencias electrónicas ilícitas.

Además, planteó que la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y las fiscalías generales de las entidades federativas fortalezcan los mecanismos de coordinación con las policías cibernéticas, las autoridades financieras y las instituciones de crédito, a fin de mejorar la investigación, identificación, rastreo y, en su caso, aseguramiento de recursos vinculados con la comisión de fraudes bancarios cibernéticos.

Además, sugirió que se evalúe la viabilidad de diseñar e impulsar una Estrategia Nacional para la Prevención y Atención de los Fraudes Bancarios Cibernéticos, orientada a impulsar la coordinación interinstitucional, el intercambio oportuno de información, la prevención de riesgos, la protección de las personas usuarias y la adopción de estándares de ciberseguridad acordes con la evolución tecnológica de este fenómeno delictivo.