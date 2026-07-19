Mundial agridulce para México; no logró impacto económico esperado: CEESP

La derrama económica del Mundial de Futbol no fue la esperada para México

El Mundial de Futbol, no fue lo que se esperaba pues el evento deportivo más relevante de este año para nuestro país no cumplió con las expectativas ni beneficios a económicos que se pronosticaron ni siquiera en turismo y menos en generación de empleos.

“Es claro que el beneficio obtenido por el Mundial no fue suficiente para generar un impulso económico mayor para México”, aseveró el sector económico del país.

La perspectiva que se tenía sobre todo en relación con el posible aumento en el consumo y el empleo ante la organización del evento no se alcanzó y los resultados fueron más bien acotados, admitió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP)

Festejos en el ángel de la independencia Miles de aficionados acudieron al Ángel de la Independencia durante los partidos de la selección mexicana (Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

El órgano aglutinado en el CCE, recalcó que originalmente se tenía la convicción de que este evento incidiría de manera importante en la actividad económica del país como consecuencia de su efecto en el consumo, el turismo e incluso en la inversión en infraestructura necesaria para cumplir con las necesidades del evento. En algunos foros se habló de una derrama económica de 0.5% del PIB.

La estimación oficial, por su parte, anticipaba una derrama económica de hasta tres mil millones de dólares. No obstante, cálculos de la firma Deloitte señalan que la derrama fue de 2,543 millones de dólares, cifra que es 7% inferior a su propia estimación previa, lo que representa solo el 0.12% del PIB, dos centésimas por debajo de la estimación anterior.

La economía –sentenció--no registrará avances en crecimiento y empleo hasta no ver mejoras importantes en la inversión productiva, tanto pública como privada, que rehagan el círculo virtuoso de mayor inversión-creación de empleos-mayor consumo de manera sostenible.

SE DESVANECE ESPERANZA

El CEESP recalcó que las expectativas que se tenían como beneficio económico para México no se concretaron respecto a lo que se esperaba.

La perspectiva que se tenía sobre todo en relación con el posible aumento en el consumo y el empleo ante la organización del evento no se alcanzó y los resultados fueron más bien acotados.

Consideró que si bien el impacto económico sobre la actividad económica fue reducido, no se puede negar que zonas y sectores muy específicos se beneficiaron de este evento, pero es importante señalar que fue de corto plazo y seguramente en meses próximos los patrones de comportamiento entre consumidores retomen la cautela que han mostrado en meses pasados.

De acuerdo con los resultados de la firma Deloitte, las ciudades que más reportaron beneficios por el lado del consumo fueron la Ciudad de México con 548 millones de dólares, Jalisco con 290 y Monterrey con 270 millones. Por sectores, resaltó la gastronomía con 584 millones.

Sin embargo los datos oficiales más recientes confirman que el efecto del evento deportivo más importante del año no reflejó una mejora significativa en el consumo privado. Según la estimación oportuna del INEGI del consumo privado, se anticipa que en junio este indicador tuvo un avance mensual de solo 0.1%, porcentaje inferior al 0.4% reportado un mes antes.