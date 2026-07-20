Canasta básica se mantiene por debajo de los 910 pesos: Profeco

Canasta básica Cuartoscuro (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, informó que el precio de la canasta básica continúa por debajo del tope de 910 pesos establecido en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), al destacar que las principales cadenas de autoservicio del país mantienen un cumplimiento generalizado de este compromiso.

Durante la presentación del monitoreo semanal “¿Quién es quién en los precios?" en la conferencia de prensa matutina, la Profeco reveló que el precio más bajo registrado fue de 743.31 pesos en la tienda Bodega Aurrerá Camino del Seri, en Hermosillo, Sonora. En comparación, el costo más alto se detectó en Ley Otay, en Tijuana, Baja California, donde la canasta alcanzó los 922.30 pesos, ligeramente por encima del límite acordado.

En el comparativo realizado en distintas ciudades del país, la procuraduría destacó que la mayoría de los establecimientos mantienen precios inferiores al máximo fijado. En Coacalco, Estado de México, la canasta más económica se encontró en Walmart Santa María, con 822 pesos, mientras que la de mayor precio correspondió a Mercado Soriana Las Flores, con 872.80 pesos.

En Villahermosa, Tabasco, el menor costo se registró en Chedraui, con 778.90 pesos, y el más alto en Mega Soriana, con 855 pesos, ambos dentro del rango establecido por el PACIC.

Por su parte, en Monterrey, Nuevo León, la canasta básica tuvo un precio mínimo de 805.10 pesos en Soriana Híper Lincoln, mientras que en Walmart Plaza Céntrica alcanzó los 876.40 pesos.

Asimismo, la Profeco reconoció el cumplimiento de las cadenas de autoservicio que recientemente refrendaron su compromiso para mantener estable el precio de la canasta básica. De acuerdo con el promedio nacional, Soriana registró el costo más bajo, con 850 pesos, seguida de Bodega Aurrerá, con 858 pesos; La Comer, con 863 pesos; Walmart, con 876 pesos; y Chedraui, con 881 pesos.

La dependencia federal recalcó que todas estas cadenas mantienen un precio promedio por debajo de los 910 pesos acordados para los 24 productos que integran la canasta básica, siendo parte de las acciones para contener el impacto de la inflación en la economía de las familias mexicanas.

Precio del diésel a la baja

Como parte de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, Escalante Ruiz expuso que el precio promedio nacional del diésel se ubicó en 27.06 pesos por litro al 17 de julio.

La Profeco indicó que el combustible registró una ligera disminución respecto a la semana anterior, cuando el promedio era de 27.10 pesos por litro, y precisó que, entre el 5 de abril y el 17 de julio, la reducción acumulada alcanza 6 por ciento.

Además, la dependencia federal señaló que la Secretaría de Energía mantiene mesas de trabajo diarias con representantes del sector gasolinero para consolidar el acuerdo que busca estabilizar los precios de los combustibles.

Profeco revisará a las gasolineras con mayor costo

La Profeco identificó a las a las estaciones de servicio que ofrecen precios competitivos en el diésel y anunció verificaciones en aquellas que registran márgenes de ganancia elevados.

Entre las estaciones destacadas se encuentra una Pemex ubicada en Toluca, Estado de México, donde el diésel se comercializa en 26.89 pesos por litro, con un margen de ganancia que no supera los 1.67 pesos.

En cambio, la procuraduría detectó una estación Repsol en La Paz, Baja California Sur, que vende el combustible en 31.82 pesos por litro, con un margen de ganancia de 5.32 pesos, por lo que será objeto de un proceso de verificación para revisar las razones de sus tarifas.

Operativo Vacacional Verano 2026

La Profeco también presentó el Operativo Vacacional de Verano 2026, que se desarrollará del 16 de julio al 31 de agosto, con el propósito de proteger los derechos de las personas consumidores durante la temporada vacacional.

Por ello, dieron a conocer la instalación de 16 módulos de atención en aeropuertos, que operarán de 8:00 a 20:00 horas, y 17 módulos en centrales de autobuses, con horario de 9:00 a 18:00 horas.

En total, la iniciativa consta de 33 módulos de atención, que se suman a las 38 oficinas permanentes de la institución, para brindar apoyo y orientación a los consumidores en el periodo vacacional.

La Crónica de Hoy 2026