Pemex controla conato de incendio en la Refinería Salamanca

Incendio en la Refinería Salamanca

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que controlaron un conato de incendio registrado en la Refinería de Salamanca, Guanajuato, luego de que una lluvia torrencial atípica provocara la inundación de los drenajes en la zona norte de las instalaciones.

Pemex explicó que las intensas precipitaciones registradas la tarde del domingo ocasionaron un incendio que derivó en el incidente, al cual fue sofocado de inmediato por el personal del cuerpo contraincendio de la refinería.

Durante las maniobras para controlar el fuego, un trabajador sufrió una lesión menor, por lo que fue trasladado para recibir atención médica. Pemex precisó que su estado de salud se reporta fuera de peligro.

La compañía petrolera aseguró que, tras el incidente, las operaciones de la Refinería Salamanca siguen desarrollándose con normalidad.

Pemex puntualizó que mantiene el monitoreo de las instalaciones, debido a las afectaciones ocasionadas por las lluvias extraordinarias y reiteró que el conato fue controlado oportunamente, sin que se reportaran mayores daños.

El incendio en la Refinería Salamanca fue registrado alrededor de las 22:00 horas del domingo, provocando una intensa movilización de cuerpos de emergencia para su erradicación. Además, la columna de humo fue visible en distintos puntos del municipio, ocasionando preocupación en la población

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