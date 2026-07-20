México buscará evitar revisiones anuales del T-MEC (Graciela López Herrera)

De cara a la segunda ronda de revisiones del T-MEC, la Presidenta, Claudia Sheinbaum afirmó que uno de los objetivos de México será alcanzar acuerdos de fondo con Estados Unidos y Canadá con el objetivo de evitar las revisiones anuales que se proponen de fondo ya que el gobierno de Trump decidió no extender el acuerdo por 16 años.

“Nuestro objetivo es que esta fase de revisión, que es el primer año, podamos llegar a acuerdos de tal manera que los siguientes años ya solo sea una revisión de que se cumple con lo que este año acordamos”, declaró la mandataria.

Precisó que una revisión anual no ayuda ni a Estados Unidos ni a Canadá ni a México por lo que se espera llegar a una serie de acuerdos en las reuniones que se realizarán este martes en la Ciudad de México.

Destacó que uno de los principales planteamientos de Washington es endurecer las reglas de origen, es decir, aumentar el porcentaje de componentes fabricados dentro de Norteamérica para que los productos puedan beneficiarse de las preferencias arancelarias del tratado.

Sin embargo enfatizó “no es nada más lo que ellos nos digan qué debemos hacer” ya que se debe cuidar la economía mexicana. En este sentido, insistió en que otro de los objetivos de México es lograr la reducción de aranceles estadounidenses impuestos al acero y a los automóviles.