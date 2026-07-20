La Marina apuesta por tecnología hecha en México; ININDETEC suma 575 sistemas propios

El Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico (ININDETEC)

Hace un cuarto de siglo, la Secretaría de Marina apostó por un proyecto que en ese entonces parecía ambicioso, pero necesario, desarrollar tecnología propia para dejar de depender de equipos importados; fue el 16 de septiembre de 2001, en marco de las celebraciones por el 211 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, cuando creó, mediante un acuerdo, el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico (ININDETEC) —actualmente Antón Lizardo, a 30 kilómetros del puerto de Veracruz—.

El adquirir equipos tecnológicos en el extranjero implicaba elevados costos de compra, mantenimiento y actualización, además de limitaciones para adaptar esos sistemas a las necesidades operativas de las fuerzas navales.

Desde su creación, el Instituto ha desarrollado decenas de equipos y sistemas tecnológicos como radares, radios cifrados, sistemas antidrones; así como plataformas de mando y control que operan en buques, aeronaves e instalaciones de la Armada de México.

El director del Instituto, el contralmirante Juan Francisco Robles Camacho, quien lleva 24 años en el ININDETEC, detalló —en entrevista con Crónica — que en sus primeros años el Instituto coordinó desarrollos con universidades y centros de investigación, a través del CONACYT. Y fue a partir de 2005 cuando comenzó a recibir recursos para ejecutar proyectos de manera independiente.

“Actualmente es un complejo de laboratorios especializados, con todas sus áreas de desarrollo y fabricación; una prueba tangible de que México puede diseñar, fabricar y operar su propia tecnología de seguridad y vigilancia”, dijo.

Robles Camacho explicó que desde su creación, el ININDETEC ha desarrollado alrededor de 65 proyectos de investigación y desarrollo, de ellos, 47 se han ejecutado hasta convertirse en un sistema o producto operativo.

“El resto se han quedado en la etapa de prototipo a nivel laboratorio, porque no todo proyecto de investigación está destinado a llegar a un producto final”, afirmó.

En total, el ININDETEC ha entregado de forma exitosa un total de 575 sistemas, entre los que se encuentran algunos equipos de vigilancia marítima, aérea y terrestre; sistemas de mando y control; sistemas de comunicación y antidrones; también simuladores de entrenamiento; equipos de vigilancia, entre otros.

El contralmirante destacó que dicho número, no sólo representa una cifra, sino equipos y tecnologías operando hoy en buques, instalaciones y unidades de la Secretaría de Marina, reemplazando soluciones que anteriormente se compraban en el extranjero.

“Cada sistema entregado significa menos dependencia tecnológica y más capacidad propia para sostener, actualizar y replicar esa tecnología desde México”, aseguró.

El Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico (ININDETEC)

Ciencia hecha por mexicanos

Actualmente, el ININDETEC está conformado por 238 elementos navales, 77 civiles de la Secretaría de Marina y 80 estudiantes provenientes de distintas universidades del país, lo que suma cerca de 400 personas dedicadas al desarrollo tecnológico.

Del total del personal, 96 son mujeres que participan, en su mayoría, como lideres de los equipos de desarrolladores, aseguró que tienen vocación para dirigir, orientar al recurso humano y dar seguimiento y controlar las actividades de los planes de trabajo.

“Han sido clave para que se puedan alcanzar las metas establecidas y se puedan concluir los desarrollos en tiempo y forma”.

Robles destacó que la combinación de personal no es casualidad, ya que ha permitido consolidar un modelo de innovación donde la experiencia operativa convive con la investigación científica y la formación de nuevos talentos.

“Los militares aportan metodologías y experiencia para el desarrollo tecnológico, la visión operativa y la disciplina institucional. Los civiles, continuidad y especialización técnica de largo plazo. Y los estudiantes nuevos conocimientos y formas de analizar problemas. Esa mezcla generacional y de perfiles es, en buena medida, el motor silencioso detrás de cada sistema que sale de nuestros laboratorios”.

El Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico (ININDETEC)

Algunos de los sistemas desarrollados por el ININDETEC

Uno de los sistemas más representativos es el radio VIRGULA, diseñado con tecnología nacional bajo el estándar internacional APCO P25, que incorpora cifrado AES-256 y tiene un costo de producción hasta 40 por ciento menor que equipos extranjeros, con un ahorro proyectado de 710 millones de pesos entre 2024 y 2026.

Otro de los proyectos emblemáticos es el radar tridimensional TZINACAN-200, desarrollado durante cinco años para la vigilancia del espacio aéreo, así como el sistema antidron SIPEVANT, capaz de detectar y neutralizar aeronaves no tripuladas mediante perturbación de radiofrecuencia.

A ellos se suman plataformas como el Sistema de Mando y Control (SICCAM), el Sistema de Enlace de Datos de la Armada de México (SEDAM) y el Centro de Comunicaciones Móviles (CECOMOV), este último utilizado para restablecer las comunicaciones tras el paso del huracán Otis por Acapulco en 2023.

“Cuando el huracán Otis devastó Acapulco no había señal de celular ni infraestructura en pie. El CECOMOV restableció las comunicaciones de inmediato. Saber que el trabajo de este equipo estuvo ahí, sirviendo a la población, no se mide en recursos económicos ni en patentes”, recordó.

El 16 de septiembre de este 2026, la Secretaría de Marina conmemorará el aniversario número veinticinco del ININDETEC, “un proyecto que parecía una idea imposible” se ha hecho tangible.

“Esa apuesta se ha convertido en radares que vigilan el territorio marítimo y el espacio aéreo; en radios que nadie puede interceptar, en sistemas antidrones que protegen al personal naval; sistemas de mando y control para lograr el éxito de las misiones en el mar, en el aire y en la tierra”, concluyó el director.