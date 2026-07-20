Cae el “M4”, operador del CJNG tras la captura de “El Jardinero

Detenido José Guadalupe Ahumada Villegas, alias “M4". (SSPC)

Autoridades detuvieron a José Guadalupe Ahumada Villegas, alias “M4”, operador del grupo criminal tras la captura de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Tras siete cateos en Nayarit, fueron detenidas 10 personas vinculadas a una célula del CJNG que operaba en Nayarit, Puebla y Tlaxcala.

La organización está relacionada con secuestro, extorsión, homicidios, narcotráfico, tráfico de armas, robo a transporte de carga y robo de hidrocarburos.

Se aseguraron armas, droga, vehículos, teléfonos celulares y diversa documentación. Agradecemos al Gobierno de Nayarit por todo el apoyo.

“Jardinero” ya detenido

Audias Flores Silva alias “El Jardinero” fue detenido en abril del 2026. Es sucesor de Nemesio Oseguera “El Mencho”, mantenía control criminal sobre corredores logísticos estratégicos en el occidente y centro del país, particularmente en la zona norte de Jalisco con proyección hacia Nayarit, Sinaloa, Durango y Zacatecas, así como en rutas que alcanzaban Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta.

“El Jardinero”, esde estas regiones, este criminal coordinaba esquemas de extorsión sistemática contra personas y también contra empresas de autotransporte, combustible y carga comercial que circulaban por territorios bajo influencia de su organización.

Además, este sujeto tenía un mecanismo de cobro criminal estructurado, mediante el cual operadores de esta organización exigían a empresas transportistas reportar anticipadamente cada unidad que ingresara o transitara por determinadas rutas, proporcionando datos del vehículo, operador, capacidad de carga y destino final, para posteriormente imponer pagos periódicos bajo amenazas.

Este esquema pretendía simular control territorial y ofrecer supuesta “protección” a cambio de cuotas ilegales, constituyéndose en una red de extorsión regional que afectaba la actividad económica.

De esto modo, “El Jardinero” extendía su influencia hacia el oriente de Michoacán, colindancias con Guerrero y corredores de movilidad en Tlaxcala con conexión hacia Puebla.

Igualmente, de acuerdo con información de inteligencia, esta red criminal tenía capacidad para introducir anualmente a Estados Unidos grandes toneladas de droga.

“El Jardinero” es un operador criminal que durante más de dos décadas consolidó una estructura regional con capacidad para coordinar la producción y trasiego de drogas, supervisar laboratorios clandestinos de metanfetamina, operar aeronaves y pistas de aterrizaje, así como controlar rutas logísticas para el movimiento de narcóticos hacia el exterior.

También había sido identificado internacionalmente como narcotraficante significativo, con sanciones financieras impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, y se ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que condujera a su captura, al ser identificado como uno de los objetivos más buscados por la DEA.

Días después fue capturado César “N”, alias “Güero Conta”, principal operador financiero y hombre de confianza de Audias “N”, era responsable del lavado de recursos provenientes de actividades ilícitas, recursos que eran utilizados para adquirir armamento, aeronaves, embarcaciones, ranchos y propiedades.

Asimismo, operaba mecanismos de lavado de dinero mediante corredores financieros, familiares, socios y empresas fachada, con los que ocultaba activos y recursos de procedencia ilícita, constituía redes empresariales aparentemente legales y fortalecía la capacidad logística, operativa y financiera de su organización criminal.

“El Chipo” trabajaba bajo las órdenes de César Alejandro “N”, alias “El Güero Conta”, en Guadalajara Jalisco, ambos detenidos por las fuerzas federales.