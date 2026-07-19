CAAAREM reitera rechazo al huachicol fiscal y ofrece colaborar con investigaciones

CAAREM (Especial)

La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) reiteró su rechazo al huachicol fiscal y expresó su disposición para colaborar con las autoridades en las investigaciones relacionadas con este delito, al tiempo que reafirmó su política de cero tolerancia a la corrupción y a cualquier práctica ilegal que afecte el sistema aduanero del país.

A través de un posicionamiento, la organización señaló que las conductas ilícitas vinculadas con el contrabando y la evasión fiscal no solo perjudican la recaudación pública, sino que también representan un riesgo para la seguridad económica de México.

Mantendrán acciones para el fortalecimiento de las aduanas mexicanas

Ante las investigaciones que actualmente desarrollan las autoridades, la Confederación indicó que brindará colaboración institucional en todas las acciones encaminadas a fortalecer las aduanas mexicanas y el comercio exterior, al tiempo que subrayó que corresponde a las autoridades competentes determinar las responsabilidades conforme al marco jurídico.

CAAAREM afirmó que los agentes aduanales afiliados cumplen con la legislación vigente, el Código de Ética y los mecanismos internos de cumplimiento establecidos por la organización. Asimismo, precisó que quienes incumplen estas obligaciones dejan de formar parte del organismo.

Como parte de su política de integridad, informó que ha aplicado sanciones internas, entre ellas suspensiones y expulsiones de integrantes que incurrieron en conductas contrarias a los principios éticos y legales que rigen al gremio.

La Confederación recordó que desde febrero de este año implementó un modelo de autorregulación que involucra a los agentes aduanales de sus 38 asociaciones mediante mecanismos de ética, integridad y cumplimiento, con el objetivo de fortalecer la confianza pública y prevenir actos de corrupción.

También destacó que mantiene una colaboración permanente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y otras dependencias federales para impulsar la modernización, la transparencia y la legalidad del sistema aduanero.

En su posicionamiento, CAAAREM enfatizó que la patente aduanal representa una responsabilidad de gran relevancia para el Estado mexicano, por lo que cualquier persona que infrinja la ley responde únicamente por sus propios actos y no representa al conjunto del gremio.

Finalmente, la Confederación sostuvo que fortalecer a los agentes aduanales que actúan conforme a la ley contribuye a consolidar un sistema aduanero más transparente y al desarrollo económico del país.