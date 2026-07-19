Cae presunto operador financiero de un cártel; aseguran bienes por más de 145 mdp en Yucatán

Justo “N” Detención de presunto operador financiero en Mérida

Un operativo coordinado entre fuerzas federales golpeó la estructura financiera de un grupo delictivo con presencia en distintas regiones del país. La acción culminó con la detención de Justo “N”, identificado como presunto operador financiero de la organización, así como con el aseguramiento de bienes valuados en más de 145 millones de pesos.

Las diligencias fueron resultado de trabajos de inteligencia naval realizados por la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y personal de la Región Naval Central, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR).

Como parte de las investigaciones, las autoridades identificaron diversos inmuebles que presuntamente eran utilizados para actividades ilícitas, por lo que obtuvieron cuatro órdenes de cateo que fueron ejecutadas de manera simultánea en distintos puntos de Mérida y en la comisaría de Komchén, en Yucatán.

Durante el despliegue fue detenido Justo “N”, quien, de acuerdo con las líneas de investigación, es señalado como uno de los principales presuntos responsables de operar y coordinar esquemas de lavado de dinero para el grupo criminal.

Los cateos también permitieron el aseguramiento de 15 vehículos de alta gama, una caja fuerte, dos armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, una bolsa con aparente metanfetamina, dinero en dólares, joyería, dispositivos de banca electrónica, equipos de comunicación y de cómputo, además de documentación y medios de almacenamiento digital relacionados con la investigación.

Las autoridades informaron que el valor aproximado de los bienes asegurados asciende a 145 millones 263 mil 946 pesos, cifra que representa una afectación importante a la capacidad financiera de la organización delictiva.

Tras su captura, a Justo “N” le fueron leídos sus derechos y posteriormente fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con todos los objetos asegurados, para continuar con las investigaciones y definir su situación jurídica.

Las instituciones participantes señalaron que este tipo de operativos son resultado de la coordinación interinstitucional y del intercambio de información entre las dependencias de seguridad, estrategia que busca identificar, debilitar y desarticular las estructuras financieras que permiten la operación de grupos delictivos.

La Secretaría de Marina reiteró que continuará trabajando de manera conjunta con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad para combatir las operaciones financieras ilícitas, detener a quienes generan violencia y fortalecer el Estado de derecho en el país.