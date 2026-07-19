CONCANACO refuerza su estrategia nacional de prevención contra el fraude digital

La CONCANACO SERVYTUR reforzó su estrategia nacional de prevención contra el fraude digital, la extorsión y la suplantación de autoridades, con la finalidad de brindar herramientas prácticas a los negocios para proteger su patrimonio contra modalidades delictivas que evolucionan con rapidez.

“La seguridad digital ya es parte de la seguridad económica. Hoy proteger un negocio también significa protegerlo del engaño, la suplantación y el fraude que llegan por una llamada, un mensaje o una pantalla”, afirmó el Dr. Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de CONCANACO SERVYTUR.

Se advirtió que los mecanismos como llamadas telefónicas, los mensajes con enlaces fraudulentos y las personas que se hacen pasar por inspectores o autoridades han adquirido popularidad para intimidar a empresarios a cambio de obtener depósitos, información confidencial o pagos indebidos.

Ante este panorama, la Confederación fortaleció la capacitación de su red de 258 Cámaras en las 32 entidades con cuatro protocolos clave: no ceder ante amenazas ni presiones; no realizar depósitos ni compartir información confidencial; colgar y verificar cualquier requerimiento por canales oficiales; y denunciar al 089 o, en caso de emergencia, al 911.

Asimismo, se impulsan talleres de ciberseguridad, prevención de extorsión y detección de falsos inspectores para fortalecer la capacidad de respuesta de los negocios familiares.

“El miedo es la herramienta del delincuente; la prevención, la información y la denuncia son las herramientas de los ciudadanos. Un negocio informado es un negocio protegido”, afirmó el Dr. Octavio de la Torre de Stéffano.

Estas acciones forman parte de la agenda permanente de la Ruta Nacional del Pacto por la Prosperidad, la Justicia Económica y la Seguridad, en coordinación con las instituciones responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia, convencida de que proteger a los negocios familiares significa proteger el empleo, la inversión y el desarrollo de las comunidades.