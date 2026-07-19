Meteorológico Nacional advierte las zonas más afectadas por la canícula en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) determinó que algunas zonas del país ya están siendo afectadas por el fenómeno de la canícula, caracterizado por una disminución de nubosidad y lluvias propiciando un aumento en la sensación térmica debido a la mayor incidencia de la radiación solar.

El Meteorológico advirtió que este año, la canícula no afecta a todo el territorio nacional, ni ocurrirá con la misma intensidad o duración.

Regiones del noreste y oriente de México, así como de las costas del Pacífico sur de mexicano ya presentan un patrón estacional asociado con este fenómeno.

Con base en las mediciones realizadas por el SMN, durante el primer semestre del 2026 México registró un superávit de lluvia del 7.9 % respecto del promedio climatológico 1991-2020, a la vez que junio de 2026 fue el décimo noveno junio más húmedo de los registros desde 1941. Mientras que del 1 al 15 de julio se registró una disminución de 8.7 % en la precipitación respecto del mismo promedio.

De acuerdo con investigaciones acerca del comportamiento del periodo canicular, predecir con exactitud su inicio, duración y fuerza es un desafío, ya que su comportamiento varía significativamente cada año, pudiendo presentarse de forma anticipada desde junio o extenderse hasta septiembre.