Educación Superior aumenta matrícula y abre nuevas oportunidades para jóvenes: SEP

A dos años del inicio el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Educación Superior en México registra un crecimiento en su matrícula pública y en los apoyos destinados a estudiante, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El funcionario señaló que la educación universitaria es considerada una herramienta para reducir las desigualdades y permitir que más jóvenes puedan acceder, permanecer y terminar sus estudios profesionales.

Durante el ciclo escolar 2025-2026, la matrícula total de Educación Superior llegó a 5.8 millones de estudiantes, mientras que la cobertura alcanzó 46.8 por ciento. Al incluir a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) y a la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), la cobertura llegó a 47.5 por ciento.De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la matrícula de las instituciones públicas pasó de 3 millones 417 mil 960 estudiantes en el ciclo 2024-2025 a 3 millones 574 mil 610 durante el ciclo 2025-2026.

Mario Delgado destacó que uno de los objetivos principales es ampliar las oportunidades para jóvenes de comunidades que durante años han tenido mayores dificultades para acceder a una carrera universitaria. En este sentido, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García atendieron a 84 mil 304 estudiantes en 214 sedes, donde se ofrecen 37 carreras. Para este año se autorizó la apertura de 25 sedes adicionales, por lo que la red llegará a 239 planteles.

Además, hasta junio de 2026, un total de 23 mil 929 estudiantes habían egresado de estas universidades y se habían entregado 13 mil 817 títulos profesionales. La SEP informó que las UBBJG tendrán disponibilidad para 99 mil nuevos lugares durante 2026. También se prevé que, con el plan de inversión, estas instituciones tengan capacidad instalada para atender a 243 mil 605 estudiantes.

El presupuesto para las Universidades para el Bienestar también aumentó. Mientras entre 2019 y 2024 recibieron mil millones de pesos anuales, en 2025 se destinaron 2 mil 500 millones y para 2026 el presupuesto llegó a 3 mil millones de pesos. Los recursos serán utilizados para instalaciones, equipamiento, mantenimiento y operación. Otro de los proyectos mencionados por el secretario de Educación Pública es la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que para 2026 contará con 13 nuevas unidades académicas en diferentes partes del país y tendrá una matrícula de 119 mil 280 estudiantes. Esto forma parte del compromiso de crear 300 mil nuevos espacios para estudiantes de Educación Superior.

Los apoyos económicos también forman parte de la estrategia para evitar que los jóvenes abandonen sus estudios por falta de recursos. Durante el periodo reportado, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro benefició a 414 mil 100 estudiantes, con una inversión de 12 mil 294 millones de pesos. A esto se sumó la Beca Gertrudis Bocanegra para transporte, que apoyó a 55 mil 924 estudiantes de licenciatura o Técnico Superior Universitario, con una inversión de 312.2 millones de pesos. Al cierre de 2026, cerca de 800 mil estudiantes universitarios recibirán alguno de estos dos apoyos.

En materia de inclusión, las 19 Universidades Interculturales del país atendieron a 28 mil 987 estudiantes, principalmente de comunidades indígenas y zonas rurales. Esta cifra representó un crecimiento de 9.2 por ciento respecto al ciclo anterior. También aumentó la matrícula de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, que llegaron a 379 mil 155 estudiantes, 30 mil 742 más que en el periodo anterior. Por su parte, el Tecnológico Nacional de México alcanzó 607 mil 658 estudiantes.

Finalmente, Mario Delgado destacó la inversión para mejorar las instalaciones educativas. En 2026 se destinaron 7 mil 334.3 millones de pesos para 210 escuelas, con los que se realizarán 314 acciones de infraestructura. Además, se asignaron 3 mil 298 millones de pesos para 123 proyectos de ampliación en 31 entidades. El secretario afirmó que estos avances buscan que más jóvenes puedan estudiar una carrera, permanecer en las aulas y concluir su formación profesional.