Tratamiento contra linfoma, IMSS ofrece terapias multidisciplinarias para estos pacientes

Linfoma Ante síntomas como abultamiento de un ganglio, sudoración nocturna o fiebre que no cede, hay que acudir con el médico familiar para recibir atención, pudiera tratarse de linfoma. El IMSS ofrece tratamiento contra este tipo de cáncer, para lo cual ofrece terapias multidisciplinarias

El doctor Enrique Eduardo López Facio, oncólogo pediatra adscrito a la UMAE Hospital de Especialidades No. 71, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Torreón, Coahuila, enfatizó la importancia de tomar en cuenta síntomas que pudieran sospechar de linfoma, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático.

El especialista alertó de síntomas como: abultamiento de un ganglio, pérdida del 10% del peso corporal en menos de 6 meses, sudoración nocturna o fiebre que no cede, la recomendación es acudir con el médico familiar para recibir atención.

En el marco del Día Mundial del Linfoma, que se conmemora el 15 de septiembre, el doctor José Javier García Salas, especialista en hematología adscrito a la División de Oncología y Hematología de la UMAE Hospital de Especialidades No. 71 Torreón, Coahuila, refirió que los linfomas, que se originan en células llamadas linfocitos, fundamentales para el sistema inmune, pueden aparecer por alteraciones genéticas, procesos infecciosos o cuestiones ambientales, aunque no hay una causa directa.

López Facio, advirtió que tales signos y síntomas deben tomarse en consideración ya sean infantes, adolescentes o adultos, al tiempo que subrayó que “no hay que automedicarse y acudir a la Unidad de Medicina Familiar para conocer los primeros signos.

Terapias en el IMSS

En la atención y el tratamiento para pacientes con linfoma, el IMSS ofrece terapias multidisciplinarias para niños, adolescentes y adultos, que van de la quimioterapia y los inmunomoduladores hasta el trasplante de células progenitoras.

En este sentido, el doctor Eduardo López resaltó que los tratamientos en el Instituto contra esta neoplasia se aplican con base en la etapa de la patología y la edad del paciente, y pueden ir de una quimioterapia, radioterapia, cirugía y en ocasiones, inmunoterapias o inmunomoduladores, hasta trasplante de células progenitoras.

Resaltó que en los tratamientos, dijo, participan hematólogos, oncólogos, personal de enfermería, radio oncólogos, cirujanos, además de otros especialistas ya que se trata de una patología sistémica que ocurre en todo el cuerpo.

El doctor Javier García Salas, subrayó que aunque la enfermedad aparece a cualquier edad, en hombres o mujeres, hay cierta predisposición para el hombre: 1.4 casos, contra 1 de la mujer; la mayoría se presenta en la población adulta mayor después de los 60 años.

Expresó que los linfomas se dividen en 2 grandes tipos: los de Hodgkin y los no Hodgkin. El primero con pocos subtipos, y el segundo con más de 100 subtipos; cada uno con un tratamiento específico, y subrayó que no todos los linfomas pueden curarse, sin embargo, 50% de los pacientes logran remitir el padecimiento y se mantienen en vigilancia médica.