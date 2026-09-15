Celebran 66 años de los Ángeles Verdes

Ángeles Verdes cumple 66 años

La Secretaría de Turismo del Gobierno de México conmemoró el 66 aniversario de la Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes, institución consolidada como un pilar de la seguridad y el acompañamiento vial para millones de viajeros nacionales y extranjeros.

La titular de Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que más allá del auxilio mecánico, la corporación brinda asistencia, información y orientación turística estratégica. “Son 66 años de estar presentes cuando más se necesita. Ángeles Verdes es parte de la historia del turismo de nuestro país”, señaló la funcionaria, enalteciendo la labor del personal de campo, telefónico y administrativo.

Actualmente, la corporación cuenta con una fuerza operativa de 743 servidoras y servidores públicos. El 74 por ciento de esta plantilla está integrado por Técnicos de Auxilio Turístico, quienes dan cobertura en 233 tramos carreteros de las 32 entidades federativas, priorizando las rutas de mayor afluencia. El servicio opera de manera gratuita los 365 días del año en un horario de 8:00 a 20:00 horas.

Por su parte, Sandra Díaz Guevara, directora general de Ángeles Verdes, refrendó el compromiso de continuar modernizando el servicio para responder a las nuevas demandas del turismo carretero en el país.

A lo largo de más de seis décadas, la corporación ha probado su valía no solo en contingencias viales cotidianas, sino en situaciones de desastre natural. Rodríguez Zamora recordó la intervención del organismo tras el impacto del huracán Otis en Acapulco (2023), donde apoyaron la evacuación de turistas hacia terminales y aeropuertos, así como su despliegue en el norte del país por el huracán Hilary (2023).

Asimismo, se enalteció su participación más reciente en junio de 2025 tras el paso del huracán Erick en Oaxaca, donde los elementos realizaron labores de asistencia mecánica, limpieza y recuperación de tramos carreteros afectados para reactivar la actividad turística de la región.

Canales de atención disponibles

Para seguridad de los viajeros, la Sectur recordó que el auxilio de los Ángeles Verdes puede solicitarse de tres formas: