Durante los 39 días del Mundial, reportaron mil 677 personas desaparecidas en México (Rogelio Morales Ponce)

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), adscrito a la Secretaría de Gobernación, tan solo en los 39 días entre el 11 de junio y el 19 de julio del presente año, periodo en el que se festejó el Mundial de Fútbol 2026, se registró la desaparición de mil 677 personas.

856 desaparecidos en las semanas mundialistas continúan como Personas desaparecidas o no localizadas, mientras que 821 son Personas localizadas, de las cuales 794 personas fueron localizadas con vida y 27 sin vida.

En la información puesta a disposición de forma pública y recabada e integrada al mismo por las autoridades de la Federación y de las Entidades Federativas, mediante las herramientas tecnológicas implementadas por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Michoacán figura como la entidad con mayores desapariciones en este lapso de tiempo con 188 personas desaparecidas: 118 hombres y 70 mujeres.

Le sigue la Ciudad de México con 185 desapariciones, 88 hombres y 77 mujeres; en tercer lugar de este sombrío ranking se coloca Tamaulipas con 114 desaparecidos, de las cuales 76 son hombres y 38 mujeres; seguido de Puebla con un total de 100 desapariciones, 48 hombres y 52 mujeres; en quinto lugar se colocó Veracruz con 87 desapariciones, 54 hombres y 33 mujeres.

Se fue el Mundial pero siguen desaparecidos

Como cifras globales, en toda la República durante la justa mundialista, desaparecieron 964 hombres y 713 mujeres; de acuerdo a diferentes estudios por fuera del RNPDNO, la principal causa de desaparición en hombres, en especial de entre 30 y 59 años es el crimen organizado, aunque en los últimos años, el rango de edad ha sido actualizado hasta adolescentes de nivel secundaria que son reclutados como miembros de grupos criminales por medio de videojuegos o redes sociales.

En el caso de las mujeres, además de ser vulnerables ante el crimen organizado para formar parte de sus filas o ser parte de la trata de personas, se suma su exposición a la violencia de género.

La Ciudad de México es la única ciudad que ha recibido tres Copas Mundiales de la FIFA, el Estadio Azteca se consolidó este 2026 como un inmueble histórico por haber sido escenario de los partidos más vibrantes en 1970, 1986 y 2026.

Por eso, colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas hicieron lo posible por aprovechar los reflectores de todo el mundo que llegaron este verano a la capital mexicana para hacer eco de su grito de ayuda manifestándose de diversas maneras en las cercanías del Coloso de Santa Úrsula en las 5 contiendas que albergó, pues sus desaparecidos quedan fuera de las cifras más importantes que presume cada mes la presidencia con la baja en homicidios y en delitos de alto impacto, las desapariciones no entran en ninguna categoría porque simple y llanamente no se sabe dónde están, qué les pasó, quién fue o porqué.