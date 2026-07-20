“Ernesto Ruffo es un preso político”: presidenta de la Cámara de Diputados

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López cuestiona detención de Ruffo Appel

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López calificó a Ernesto Ruffo Appel como un “preso político” tras su a detención e internación en el penal del Altiplano acusado por presunto contrabando de combustible y recordó que el que fuera el primer gobernador de oposición en la historia reciente de México es uno de que forjaron nuestra democracia.

“Por supuesto que hoy es un preso político y es muy lamentable para nuestro país que algo así haya sucedido”, dijo,

Recordó que Ruffo Appel forjó la democracia mexicana como el primer gobernador de oposición en el país y destacó su participación para que los mexicanos contaran con una credencial para votar con fotografía.

“Ernesto Ruffo forjó la democracia de Baja California y de todo México. Fue él quien, por primera vez en la historia, logró que los mexicanos tuvieran una credencial para votar con fotografía. Fue Baja California el antecedente de todo México en términos democráticos, en fondo y en forma” , aseveró

López Rabadán lamentó la detención de Ruffo Appel y acusó que se trata de una “cortina de humo” del gobierno federal ante el cúmulo de situaciones que se han revelado sobre todo en Baja California con su gobernadora, Marina del Pilar y sus audios donde se evidencia una supuesta negociación con presuntos agentes del FBI.

Recordó que existen investigaciones internacionales sobre presuntos nexos de gobernadores de Morena con el crimen organizado y exigió r ética y honorabilidad del gobierno mexicano para investigar esos señalamientos.

La panista explicó que el delito del huachicol fiscal depende de un entramado de autoridades municipales, estatales y federales y no de una persona o empresa como se busca acusar a Ruffo Appel.

“No se trata de un ciudadano, se trata de autoridades; hay que decirlo: más allá de quién, de qué partido, de qué nombre, es un hecho que, para que se viole la ley de esa manera, se requiere de un entramado institucional para ejecutar el huachicol fiscal”, recalcó

Asimismo, llamó la atención sobre la información que se conoce hasta ahora en contra del exgobernador de Baja California.

“Todos vimos este fin de semana la investigación que se hizo y que demostró que quien solicitó que detuvieran y metieran a prisión a Ernesto Rufo fue una jueza electa por los acordeones”, alertó.

Consideró terrible que una jueza electa con los acordeones pueda tener algún interés distinto al de aplicar la ley. “Es muy preocupante para el país”, advirtió