INE regulariza producción de nuevo modelo de credencial para votar; inicia reducción gradual de tiempos de entrega

INE Producción de credencial para votar (INE)

La producción del nuevo modelo de la Credencial para Votar alcanzó un nivel de estabilidad que permitirá al Instituto Nacional Electoral (INE) reducir de forma progresiva los tiempos de entrega para millones de ciudadanos que realizaron recientemente un trámite en los Módulos de Atención Ciudadana.

Tras concluir la etapa de transición derivada del nuevo contrato de producción, el organismo electoral informó que ya trabaja para regresar al plazo habitual de entrega, estimado entre seis y nueve días naturales. El objetivo es agilizar el servicio sin afectar los mecanismos de seguridad, calidad y confiabilidad que distinguen al documento oficial.

La producción de la Credencial para Votar ya opera con mayor ritmo

El INE explicó que el nuevo esquema de fabricación ya procesa las solicitudes registradas apenas un día antes en los Módulos de Atención Ciudadana, un avance que marca el inicio de la normalización del servicio después del periodo de ajuste requerido por el cambio de proveedor.

Durante las primeras siete semanas del contrato vigente, el Instituto solicitó la producción de 2 millones 415 mil 191 credenciales, mientras que 2 millones 9 mil 877 ya fueron distribuidas a los módulos instalados en todo el país para su posterior entrega a los ciudadanos.

Este comportamiento permite disminuir paulatinamente el rezago acumulado y acercarse nuevamente al tiempo de entrega comprometido para quienes realizan una inscripción, renovación, reposición o actualización de su Credencial para Votar.

¿Por qué aumentaron los tiempos de entrega del INE?

El nuevo contrato para la fabricación de la Credencial para Votar comenzó el 1 de junio de 2026. En ese momento, el Instituto enfrentaba un acumulado de 423 mil 109 credenciales pendientes de producir, generado por la elevada demanda registrada en los Módulos de Atención Ciudadana y por el agotamiento de la capacidad contemplada en el contrato anterior.

Además del volumen pendiente, el arranque del nuevo proceso implicó una implementación escalonada para garantizar que cada credencial cumpliera con las especificaciones técnicas y los elementos de seguridad del nuevo modelo.

Como consecuencia de esa transición, el tiempo de entrega tuvo que ampliarse de manera temporal mientras se estabilizaban los procesos de producción.

La capacidad de producción aumentó durante junio

El INE detalló que el primer día de operaciones del nuevo contrato se fabricaron 2 mil credenciales. Posteriormente, el volumen diario fue creciendo conforme avanzaban las pruebas técnicas y los controles de calidad.

El 10 de junio la producción alcanzó la capacidad prevista en el contrato, con 90 mil credenciales diarias, una cifra que permitió acelerar la atención del rezago y avanzar hacia la recuperación de los tiempos habituales de entrega.

El Instituto señaló que esta fase también sirvió para revisar cada etapa del proceso de fabricación e incorporar completamente los nuevos elementos de seguridad contemplados para el documento.

¿En cuánto tiempo entregan la credencial para votar del INE?

Con la producción ya estabilizada y el volumen extraordinario reducido de manera importante, el INE inició la disminución gradual de los tiempos de entrega.

La meta institucional consiste en regresar al compromiso de entregar la Credencial para Votar en un periodo de entre seis y nueve días naturales, mientras se mantienen los estándares que han convertido al documento en el principal medio de identificación oficial utilizado por millones de personas en México.