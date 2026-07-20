Internet CFE por días Paquetes, precios y dónde comprar la tarjeta SIM

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) en colaboración con la subsidiaria Telecomunicaciones e Internet para Todos, han impulsado el programa con la finalidad de garantizar el derecho al acceso a las tecnologías de la información.

Se espera que este programa pueda ayudar a las zonas marginadas y rurales de México, reduciendo la brecha digital entre la población del país. Asimismo, la CFE ha reforzado la entrega de chips que facilitan el acceso a internet y sin ningún costo.

Este programa pretende beneficiar a las personas inscritas en un programa social, estudiantes y población en general que ofrece distintos paquetes que se pueden adquirir por día, de forma mensual, trimestral, semestral o al año.

¿Qué personas pueden adquirir un chip de la CFE?

Hasta el momento a Comisión ha priorizado la entrega de estos microchips a personas de sectores vulnerables como:

Beneficiarios de algún programa social del gobierno

Adultos mayores

Estudiantes

Habitantes de comunidades rurales

Personas que vivan en zonas con baja conectividad

Pero también podrán solicitarla todas aquellas personas que se acerquen a los módulos de atención de la Comisión, tiendas participantes los cuales puedes consultar a través su sitio oficial o en los canales digitales de la institución.

¿Cuáles son los paquetes y precios de internet de la CFE?

Los paquetes que ofrece la Comisión están pensados para todas aquellas personas que necesitan tener conectividad en sus comunidades sin la necesidad de invertir demasiado dinero o mantener un contrato riguroso.

Datos e internet para siete días con un costo de $85 pesos:

2 GB de datos

Redes sociales ilimitadas (Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram y Messenger)

Llamadas y mensajes ilimitados

Compartir internet

En esta categoría de una semana, cuentan con un paquete de $105 pesos que ofrece:

6 GB de datos

Redes sociales ilimitadas (Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram y Messenger)

Llamadas y mensajes ilimitados entre líneas CFE

Compartir internet

Minutos y mensajes en otras compañías

Si adquieres un plan con un costo de $160 pesos, por quince días recibirás:

10 GB de datos

Redes sociales ilimitadas (Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram y Messenger)

Llamadas y mensajes ilimitados entre líneas CFE

Compartir internet

Minutos y mensajes en otras compañías

Los planes están diseñados para la economía de todas y todos los mexicanos, por lo que sí necesitas tener más datos en tu dispositivo debes conocer los siguientes, que corresponden a los planes de 30 días.

Y podrás obtener redes sociales ilimitadas, compartir internet, llamadas y mensajes ilimitados entre líneas CFE y minutos y mensajes en otras compañías

2 GB de datos por $135 pesos al mes

al mes 3 GB de datos por $ 155 pesos al mes

4 GB de datos paquete de $180 pesos

12 GB de datos por $220 pesos durante un mes

durante un mes 24 GB de datos deberás pagar $275 pesos al mes

35 GB de datos por $325 pesos al mes

al mes 50 GB de datos por $510 pesos al mes

Con los dos paquetes trimestrales de la CFE podrás tener redes sociales ilimitadas, la modalidad de compartir internet, redes sociales ilimitadas, minutos y mensajes en otras compañías, así como llamadas y mensajes ilimitados entre líneas.

CFE telecom de 4 GB por $425 pesos

CFE telecom de 12 GB por $520 pesos

El servicio telecom te da la facilidad de adquirir el servicio en formato semestral y hacer uso de la modalidad de compartir internet, redes sociales ilimitadas, mensajes ilimitados entre líneas del servicio y mensajes en otras compañías, así como llamadas por:

4GB cada seis meses por $755 pesos

24 GB cada seis meses por $1,205 pesos

Si tu plan es contratar el servicio y realizar un solo pago al año la CFE ofrece a todos los interesados:

Pago anual de $1,840 pesos

12 GB de datos

Redes sociales ilimitadas

Compartir internet

Llamadas y mensajes ilimitados entre líneas CFE

Minutos y mensajes en otras compañías

Pago anual de $12,380 pesos

24 GB de datos

Redes sociales ilimitadas

Compartir internet

Llamadas y mensajes ilimitados entre líneas CFE

Minutos y mensajes en otras compañías

Conoce el paquete más económico de la CFE telecom

Aunque también existe una tarifa de $35 pesos al mes, siendo este la más accesible de los paquetes, pero no cuenta con tiempo ilimitado en redes sociales o llamadas entre líneas CFE o minutos y mensajes a otras compañías. Tampoco cuenta con la función de compartir internet.