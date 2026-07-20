La Gran Escapada 2026 supera los 44 mil millones de pesos en derrama económica

La Gran Escapada 2026

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el presidente de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, informaron que La Gran Escapada 2026, el Buen Fin del Turismo, generó una derrama económica superior a 44 mil millones de pesos, un incremento de 10 por ciento respecto a 2025, consolidándose como la estrategia nacional más importante para impulsar el turismo interno.

Informaron que la edición 2026, realizada del 18 al 21 de junio, reunió a 6 mil 577 establecimientos de las 32 entidades federativas, que pusieron a disposición de las y los viajeros más de 114 mil experiencias turísticas, con lo que se fortaleció el consumo interno y se promovió que más mexicanas y mexicanos conocieran la riqueza cultural, gastronómica, natural e histórica del país.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) precisó que La Gran Escapada se ha consolidado como una plataforma que acerca a las familias a los diversos destinos turísticos mediante promociones y experiencias accesibles, al tiempo que genera beneficios directos para comercios, prestadores de servicios y comunidades receptoras.

“La Gran Escapada confirma que el turismo es una herramienta para generar Prosperidad Compartida. Más allá de las promociones, esta estrategia permite que más familias recorran México, descubran la grandeza de nuestros destinos y, al mismo tiempo, fortalezcan la economía de miles de comunidades y negocios locales”, expresó.

Por su parte, De la Torre de Stéffano, indicó que “la Gran Escapada demuestra que cuando el Gobierno de México y el sector empresarial trabajan juntos, el turismo se convierte en una herramienta de prosperidad compartida. Cada viaje representa ingresos para hoteles, restaurantes, transportistas, artesanos, comercios y miles de negocios familiares que encuentran en el turismo una oportunidad para crecer y generar empleo”.

Asimismo, destacaron que 65% de los establecimientos recomendaría participar nuevamente en La Gran Escapada; 62% manifestó su intención de regresar en futuras ediciones, mientras que 8 de cada 10 negocios participaron por primera vez, lo que evidencia el creciente interés del sector por sumarse a esta estrategia.

La campaña alcanzó 280 millones de impactos en medios de comunicación y plataformas digitales, y el 70% de las promociones estuvieron disponibles tanto en canales físicos como digitales, ampliando su alcance y facilitando el acceso de las y los consumidores a las ofertas turísticas.

Por su parte, el presidente de ASETUR, Roberto Monroy García, reiteró la relevancia de que las 32 entidades se sumen a esta iniciativa, ya que representa una importante oportunidad para impulsar el turismo en los destinos, así como una ventana para su promoción, y genera derrama económica en beneficio de las familias que dependen de esta actividad.

La Gran Escapada es una iniciativa impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Turismo, en coordinación con Concanaco Servytur México, la Secretaría de Economía, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y los gobiernos de las 32 entidades federativas, con el objetivo de incentivar el turismo interno, fortalecer el consumo nacional y generar prosperidad compartida en beneficio de millones de negocios familiares y de las comunidades turísticas del país.