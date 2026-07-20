Marina protege eclosión de tortugas en playa Sabancuy, Campeche

Se vigiló que las tortugas llegaran con bien al mar

La Secretaría de Marina dio a conocer que personal destacamentado en la Operación Salvavidas, brindó seguridad a aproximadamente a 200 crías de tortugas marinas durante su eclosión en la playa de Sabancuy, en el estado de Campeche.

El apoyo se dio luego de que personal naval fuera alertado por bañistas, quienes informaron que en la zona había un nido de tortugas marinas en eclosión luego de que un perro removió la arena.

“Por ello se procedió a brindar seguridad, para que citada especie llegara con bien al mar y evitar que las aves las depredaran”.

La dependencia informó que las tortugas marinas se caracterizan por ser una especie migratoria y normalmente las tortugas carey hembras regresan a las playas donde nacieron para anidar cada año, desovando más de un centenar de huevos.

“Con estas acciones la Secretaria de Marina, a través de la Armada de México, refrenda su compromiso como apoyo de la protección del medio ambiente marino y de las especies que se encuentran vulnerables a agentes naturales que ponen en riesgo vida”, precisó la Secretaría de Marina en un comunicado.