¿Prohibición de celulares en escuelas de México?: Estos son otros países que ya lo han implementado

Regularán uso de celulares en escuelas El Gobierno de México emprendió una iniciativa que regulará drásticamente el uso de dispositivos tecnológicos en las escuelas.

Este lunes 20 de julio de 2026, Mario Delgado —titular de la Secretaría de Educación Pública— anunció que prepara una iniciativa para regular el uso de tecnologías en las escuelas del país, la cual será enviada al Congreso de la Unión en el siguiente periodo legislativo.

Según lo expuesto por Delgado en la conferencia matutina de este lunes, la propuesta buscará limitar el uso de tecnología, dispositivos digitales y redes sociales con el propósito de reforzar el desarrollo emocional de los y las estudiantes jóvenes, así como priorizar el aprendizaje ético al contar con una implementación de la tecnología en el programa con principios claros.

Iniciativa para limitar el uso de tecnología en las escuelas de México: ¿por qué razón y en qué consiste?

Martio Delgado aclaró que la propuesta no busca “demonizar” las herramientas digitales que se han desarrollado e implementado en la educación durante los últimos años de innovación tecnológica, sin embargo, resaltó la necesidad de entender las “consecuencias que tienen en el bienestar, desarrollo y aprendizaje” de los y las estudiantes jóvenes.

De acuerdo con el funcionario, la exposición masiva a dispositivos móviles y redes sociales “han agravado la fragilidad emocional” de la población joven todavía en desarrollo, suscitando “inseguridad, ansiedad y cuadros de depresión”. Delgado también destacó que este tema genera gran preocupación entre padres y madres de familia, ya que más del 70% de la población de 6 años o más usa internet, mientras que la navegación del ciberespacio y uso de redes sociales entre adolescentes supera el 90%.

La iniciativa se formará a partir de la realización de 3 grandes foros de debate —con padres y madres de familia, maestras, maestros, directivos y especialistas—, cuyas conclusiones ayudarán a plantear una iniciativa de regulación de tecnologías en las escuelas. Con este procedimiento, se busca que la propuesta esté basada en la evidencia, con enfoque de derechos e incluya un compromiso del desarrollo integral.

Por su parte, el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en México, Andrés Morales Arciniegas, desglosó los puntos claves que impulsan la iniciativa:

Una de cada tres personas que hoy está conectada a internet es un niño, una niña o un adolescente.

Las niñas son dos veces más propensas a experimentar TCA (Trastornos de la Conducta Alimentaria) asociados a la exposición en redes sociales.

(Trastornos de la Conducta Alimentaria) asociados a la exposición en redes sociales. La tecnología debe estar el servicio de las personas y no al revés.

En cuanto a la tecnología como herramienta para la educación, la UNESCO señala que debe estar guiada con principios éticos claros y garantice el derecho a la educación.

Lista de países que ya cuentan con leyes que regulan el uso de celulares en escuelas

Uno de los pioneros en la regulación de tecnologías en las escuelas fue Zhengzhou, China, donde ya se pide consentimiento escrito de los padres y madres para el uso pedagógico de los celulares en el colegio.

De acuerdo con la UNESCO, las restricciones de dispositivos móviles en las escuelas varían conforme el nivel educativo: “la mayoría de los países se centran en las escuelas primarias y algunos, como Israel, en los jardines de infancia. Otros, como Turkmenistán, han ampliado la prohibición a la escuela secundaria”, explicó la organización.

En España, comunidades autónomas como Vasco, La Rioja y Navarro han adoptado la misma medida de regulación, lo cual ha sido replicado en regiones como Florida, California, Louisiana y Ohio en Estados Unidos.

Según la UNESCO, estas prohibiciones han incluido aplicaciones específicas en entornos educativos debido a “preocupaciones por la privacidad”. Ejemplos claros de esta medida son la prohibición de Google Workspace Dinamarca y Francia, o la restricción de productos Microsoft en algunos estados de Alemania.

“Para finales de 2023, 60 sistemas educativos (o el 30%) tenían prohibiciones sobre el uso de teléfonos inteligentes”, señaló UNESCO en su Informe Global de Monitoreo de la Educación (GEM) de hace tres años, no obstante, reveló para finales de 2024 que 19 sistemas educativos más se unieron a las restricciones de dispositivos digitales en las escuelas, lo que elevó el total al 40%.

Otras naciones que han emprendido con iniciativas similares a la que se propuso esta mañana en México, son: